中國「芯」局部崛起 發展還靠應用牽頭

2019-05-22 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



發展半導體晶片產業是中國科技真正崛起的必經之路，華為事件讓中國再次意識到這一形勢的嚴峻性。《第一財經》22日晚發出一 篇報導強調：「沒有核心技術萬萬不能」。

5月17日凌晨，美國商務部工業和安全局（BIS）把華為列入「實體名單」，隨後緊張的情緒在全球產業鏈蔓延。

報導指出，半導體產業是新一代資訊技術產業發展的核心。去年，美國商務部禁止該國企業向中興出售敏感產品，被扼住咽喉的中興業務遭受重創。此次華為事件再次給中國半導體產業敲響警鐘，近年大力發展半導體產業，但受制於人的局面仍然困擾著中國的半導體企業。

報導援引中科院微電子所所長葉甜春表示，如果把積體電路產業比作金字塔，過去中國連底座都不全，如今高度雖然還和發達國家有差距，但底座已經建立起來，形成了集團軍，整個產業有自身發展的能力和後勁。

通信晶片是目前中國離高端技術距離最近的地方。「2G是看著別人做，3G跟著別人做，4G齊頭並進，5G我們中國要領先，而5G的設備商在華為、中興的帶領下，的的確確走向了全球，並起到了引領作用。」一位晶片業者告訴《第一財經》記者。

2013年以來，中國每年需要進口超過2000億美元的晶片，而且連續多年位居單品進口第一位，2018年更是首次超過了3000億美元，而積體電路的出口金額僅為846.4億美元。

「中國的積體電路產業要發展，一定是以應用為牽頭帶動我們的底層才行。」華進半導體封裝先導技術研發中心公司董事長、中國半導體行業協會副理事長于燮康在2019年世界半導體大會上指出。

不少業內人士表示，電子產品只有進入應用不斷反覆運算才能不斷提高。

太平洋電子首席分析師劉翔指出，「國內電子產業鏈各個環節中，終端應用已經具有全球競爭力。國內終端應用廠商更應該給予國內晶片廠商更多的機會、更多的信賴、更大的容忍度。這是一個看似犧牲短期利益，卻顧全長期發展的做法。很欣慰的是，經過中興事件之後，國內眾多終端廠商開始積極國產替代。」

報導指出，晶片被譽為電子資訊產業皇冠上的明珠，而半導體設備光刻機被稱為晶片工業皇冠上的明珠。積體電路產業不僅覆蓋設計、製造、封測上下產業鏈，還有EDA軟體、設備和材料等產業。

目前中國半導體產業的落後是系統性的。芯謀研究首席分析師顧文軍此前對《第一財經》表示，中國半導體產業幾乎所有的設備、材料都依賴進口，FPGA、記憶體全部進口，而中國能做的產品也落後很多。

一味推崇國產化替代並不能解決目前中國半導體晶片發展的困境。SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍認為，一方面要降低對外依存度，但另方面，國際合作也是必需的。

報導引述居龍表示，「我們畢竟在這些技術領域差距太大，比如說現在7nm、5nm製程對設備提出更高的要求，國內目前無法滿足，只能與國際合作。而像EDA軟體商和光刻機設備商，在開發新技術的時候，可能更傾向跟三星、台積電這些最先進的客戶合作，不然不知道新的技術會有些什麼新的要求。」