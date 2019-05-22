親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟無生命跡象

票投國民黨，全部改回來？「賴士葆們」的逆襲

中移動董事長楊傑：「5G+」計劃助力創新發展

2019-05-22 21:23聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國移動公司22日在香港召開股東大會，董事長楊傑表示，「5G+AICDE」是「5G+」計劃的核心，日前中移動完成全國首例5G遠程腦外科手術，正是「5G+」計劃的具體體現。　　

中新社報導，楊傑所指的遠程醫療，即今年3月通過中國移動5G網路，跨越近3000公里，完成了位於北京的中國人民解放軍總醫院第一醫學中心與海南醫院間的帕金森病「腦起搏器」植入手術，實現5G遠程手術操控。　　

報導援引楊傑表示，「5G+AICDE」」旨在推動5G與人工智能、物聯網、雲計算、大數據和邊緣計算等新數字技術的深度融合，打造一體化新型服務能力集群，加速新技術及應用創新落地。

「未來，我們還將在教育、智慧城市等方面，繼續推進『5G+計劃』」，楊傑說。　　

提及與華為的合作，楊傑表示，華為是中國移動的長期合作夥伴及供應商之一，一直以來為中國移動提供優質的服務，沒有出現任何安全問題。

談到美國封殺華為對中國移動的影響，楊傑笑稱，華為創始人任正非21日接受採訪時已把很多事情說清楚了，公司會密切關注並評估相關情況，若對公司有重大影響將再作公告。　　

對當前發展5G進度，楊傑透露，中國移動目前已在17個城市開展5G實驗，預計2020到2022年將是5G投資高峰期。　　

5G中國移動

相關新聞

中科攜手中部四大學 打造產學合作鏈

2019-05-22 19:26

微星獲2019台北國際電腦展創新設計獎 四座獎項

2019-05-22 18:57

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58

交大光電研究團隊 成功在室溫操作可撓式鈣鈦礦雷射

2019-05-22 16:53

WeMo Scooter擴大增車 年底大台北區增8,000台

2019-05-22 15:55

AI化浪潮 資訊服務商搶鏡

2019-05-22 14:54

零壹推4大方案 打造數位生態圈

2019-05-22 14:54

瑞軒越南廠 6月啟動

2019-05-22 14:54

台灣IBM調查：46%高階主管考慮開放平台工作模式

2019-05-22 14:54

華為利空懸而未決 分析師憂電子業旺季不旺

2019-05-22 11:39

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

微軟AI落地 助中小企轉型

2019-05-22 00:38

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

鴻海投資147億 建設威州廠

2019-05-21 23:27

碩士薪資38K？ 鴻海：不實指控

2019-05-21 23:27

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39

微軟雲端Azure 17家IoT夥伴近半為台灣廠商

2019-05-21 19:59

業界首例！星展攜手友達光電 簽署20億元「永續指數連結貸款」

2019-05-21 18:28

美封殺華為 重擊供應鏈

2019-05-17 23:45

美封殺華為 37家台廠恐受波及

2019-05-17 23:45

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19
看更多

熱門文章

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

台商回流就業機會來了！這家廠商一口氣徵千人

2019-05-22 17:17

裕隆滿手現金 兩路大投資

2019-05-22 00:47

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

新台幣匯率貶破31.5元 匯銀主管：貶勢還沒完結

2019-05-22 16:23

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

中鋼建案完銷 Q2進補

2019-05-21 23:27

選舉都說愛台灣 蔡明忠 : 真正愛台是我外祖父

2019-05-22 20:41

蘇揆：廢印花稅 一月內提案

2019-05-21 23:23

高儲蓄保單將絕跡 金管會將拉高投資保單死亡給付比重

2019-05-22 19:16

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

你家電表換成智慧電表了嗎？ 原來有這些不一樣

2019-05-22 17:45

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02

台幣急貶 進口物價看漲

2019-05-22 00:30

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

法人透露 特斯拉下單趨緩

2019-05-21 23:27

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

裕隆兩隻小金雞 挹注集團獲利

2019-05-22 00:46

月薪15萬高薪族明起納責任制 製造、批發零售業占大宗

2019-05-22 16:30

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

旅行社 搶日豪華列車商機

2019-05-22 00:41

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

智慧經營／李兆基 有套1元變8元投資學

2019-05-21 23:13

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

月薪逾15萬元主管、工程師皆適用責任制？勞動部說NO

2019-05-22 18:04

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

電動車大咖 紅色警戒

2019-05-21 23:27

金價仍在打底 專家：下半年上看1400美元

2019-05-22 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top