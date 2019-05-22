中移動董事長楊傑：「5G+」計劃助力創新發展

2019-05-22 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



中國移動公司22日在香港召開股東大會，董事長楊傑表示，「5G+AICDE」是「5G+」計劃的核心，日前中移動完成全國首例5G遠程腦外科手術，正是「5G+」計劃的具體體現。

中新社報導，楊傑所指的遠程醫療，即今年3月通過中國移動5G網路，跨越近3000公里，完成了位於北京的中國人民解放軍總醫院第一醫學中心與海南醫院間的帕金森病「腦起搏器」植入手術，實現5G遠程手術操控。

報導援引楊傑表示，「5G+AICDE」」旨在推動5G與人工智能、物聯網、雲計算、大數據和邊緣計算等新數字技術的深度融合，打造一體化新型服務能力集群，加速新技術及應用創新落地。

「未來，我們還將在教育、智慧城市等方面，繼續推進『5G+計劃』」，楊傑說。

提及與華為的合作，楊傑表示，華為是中國移動的長期合作夥伴及供應商之一，一直以來為中國移動提供優質的服務，沒有出現任何安全問題。

談到美國封殺華為對中國移動的影響，楊傑笑稱，華為創始人任正非21日接受採訪時已把很多事情說清楚了，公司會密切關注並評估相關情況，若對公司有重大影響將再作公告。

對當前發展5G進度，楊傑透露，中國移動目前已在17個城市開展5G實驗，預計2020到2022年將是5G投資高峰期。