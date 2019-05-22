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MacBook Pro推新品 廣達受惠

2019-05-22 19:15經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

蘋果推出新款MacBook Pro筆電，配備速度更快的第8代和第9代英特爾（Intel）Core處理器，這是MacBook Pro 首度配備8核心處理器。法人預期，將使得蘋果筆電主力代工廠廣達受惠最大，廣達2019第2季筆電出貨量將季增20%。

廣達第1季筆電出貨量730萬台，季減24%，年減18%，該公司預估，第2季筆電出貨量將季增20%，法人表示，除了第1季基期較低之外，主力大客戶蘋果，開始推出新款的8核心處理器Mac筆電，也將推升廣達第2季筆電出貨量，至於廣達雲端伺服器產品，今年仍以兩位數字成長。

比起4核心MacBook Pro，蘋果新推出的8核心Mac Pro，提供的效能速度最快可達兩倍，比起6核心MacBook Pro，提供最多可達40%的效能，是歷來速度最快的Mac筆電。

除了速度快，這些全新處理器搭配強大的繪圖處理、絢麗多彩的Retina顯示器、超高速SSD、蘋果T2安全晶片、全天電池續航力以及macOS，讓MacBook Pro成為世界上頂尖的專業級筆電。

蘋果Mac產品行銷資深總監Tom Boger表示，無論是大學生學習課程、開發者製作世界級App，或是影片剪輯師製作出色影片，顧客使用MacBook Pro所做的種種精彩成果，總是讓我們驚豔萬分。

他說，MacBookPro現在配備8核心處理器，效能有了巨幅提升，並有亮麗出色的Retina顯示器、快速的儲存裝置、全天電池續航力、搭載macOS，是世界上最頂尖的專業級筆記型電腦，我們迫不及待想將它們交到顧客手裡，並殷切期待他們所做的精彩成果。

筆電MacBook蘋果廣達

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