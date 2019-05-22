奇景攜廣達 開發新一代筆電智能視覺解決方案

2019-05-22 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



奇景光電與其收購的以色列全資子公司Emza今（22）日宣布，合作推出WiseEye 2.0筆電智能視覺解決方案。WiseEye 2.0為業界首款同時具有超低功耗、全時（Always-On）視覺感測能力，以及AI人工智能視覺感測器，為筆電增添了進階的人物感測功能，此全新應用模式大幅提升傳統筆電效能。該解決方案已經通過全球最大晶片製造商的測試，並已被全球第一大筆電代工大廠-廣達電腦採用，置入其下一代筆電主流平台。

為提供更優質的用戶體驗，筆電供應鏈生態體系一直在探索筆電的創新應用。隨著奇景與Emza共同研發推出的智能視覺解決方案，筆電品牌廠將能提供全新智能應用模式，以滿足使用者對於實時在線、快速響應以及直覺式互動之需求。

奇景執行長吳炳昌表示，我們很高興WiseEye 2.0解決方案從IoT擴展到筆電，為高階筆電生態系統開闢了新的成長動能，這對筆電市場的品牌廠、代工廠和奇景來說，創造了多贏的局面。此智能視覺解決方案，建構於奇景為終端裝置特別開發的超低功耗CMOS影像感測器，以及AI計算機視覺演算法，在奇景設計的客製化IC晶片上運行。

此次透過與全球先進的晶片製造商以及筆電代工一級大廠廣達電腦的合作經驗，奇景期待未來能與更多全球知名筆電代工廠緊密合作，在即將於2020年9月份開學季推出的新機種，導入奇景最新的筆電智能視覺解決方案。

廣達副總翟寶達表示，很榮幸能夠與奇景合作，為筆電帶來領先業界的創新，先進的人物感測智能視覺解決方案，將有效降低筆電能耗並提供更好的用戶體驗。

奇景與EMZA新推出的 WiseEye 2.0筆電智能視覺解決方案，結合了Emza獨特的AI機器學習基礎的計算機視覺應用，以及奇景獨家超低功耗CMOS技術，透過使用者情境感測，提供更好的用戶體驗。WiseEye 2.0具備獨特的全時感測器，可提供多種前所未有的電腦視覺應用模式。例如：當用戶在螢幕前時則自動喚醒裝置；用戶離開或注意力轉移時，螢幕會變暗並迅速改為待機模式；當偵測到附近有其他人經過時，全時感測器還會提醒用戶保護隱私。