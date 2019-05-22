Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



美商Lumentum、Qorvo宣布停止供貨新品給華為。 歐新社 分享 facebook

繼美商Lumentum證實停止供貨給華為，另一家美商Qorvo也宣布即刻停止供貨新品給華為，目前美企三大射頻元件廠僅剩Skyworks尚未表態，而台系砷化鎵供應鏈恐受牽連，包括環宇-KY、穩懋、宏捷科均將全面警戒。

針對Qorvo停止供貨給華為，國內砷化鎵供應鏈均不予置評。據悉，Lumentum、Qorvo、Skyworks均為全球射頻元件供應商，所生產的相關產品被大量應用於智慧手機；其中，穩懋為Lumentum的主要代工廠，環宇-KY為Qorvo的合作夥伴，宏捷科則是與Skyworks合作。

由於美國川普下令封殺華為，致使近期包括Google、高通、博通、賽靈思、英特爾等美國科技巨擘均陸續暫停與華為合作，而關鍵零組件廠Lumentum更是直接率先表態停止供貨給華為，其同業Qorvo也在美國時間周二宣布跟進，牽動台系供應商敏感神經。

法人表示，如今美系三大射頻元件廠已有二家宣布停止供貨給華為，Skyworks遲早也會跟進，勢必對國內砷化鎵供應鏈衝擊不小，除非這三家美企能盡速找到新客戶，填補原本華為的業務，否則很可能造成兩敗俱傷，而台廠自然也難以倖免。

雖然環宇-KY總執行長安寶信日前曾在法說會上指出，相信第2季會比第1季好，下半年也會比上半年好，但當時中美貿易戰並未快速升溫，而且美國對華為的封殺力道更是與日俱增，因此業界對未來市場變化仍無把握。

至於未來華為是否會發生斷鏈風險，業界人士指出，除三大美系射頻元件廠外，目前能提供高品質射頻元件的業者還有日系廠村田、TDK、太陽誘電等，但是要先經過各種產品驗證才會啟用，估計對華為而言是緩不濟急。

此外，雖然中國大陸本身也有培育自身的射頻元件廠，例如漢天下、紫光展銳、慧智微電子、唯捷創芯等，但在品質以及技術方面，仍與國際大廠有一大段落差，只能滿足中低階手機需求，尚無法導入高階手機，因此未來華為若無法解決供應鏈問題，未來新款旗艦機很可能難產。