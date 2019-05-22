宏達電參與年度封街盛典 VIVE一體機台灣首亮相

2019-05-22 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498)今（22）日宣布將在台北八德商圈一年一度的科技盛事「2019夏日瘋街樂園」中推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區，提供多款好玩、好用、好享受的VR體驗內容及遊戲，此外，VIVE Focus Plus一體機也將首次在台灣市場亮相，舉行消費者體驗活動。

宏達電表示，現場將展出HTC VIVE STUDIOS推出的全新拳擊遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》，此外，HTC互動廣告實驗室將推出AR互動體驗「AR智拍變妝」，結合五官識別及智慧語音技術，透過對鏡頭抿嘴就能輕鬆改變風格和完成自拍美照。

宏達電指出，身為行動科技與虛擬實境領域的領導品牌，對於八德商圈的推廣體驗活動的支持向來不遺餘力，希望今年可以透過這次活動讓更多台灣的消費者能深刻瞭解虛擬實境產業的應用現況。

另一方面，HTC VIVE在教育場域上致力於提供學生跳脫受課本限制的學習框架，透過虛擬實境的輔助情境，可以感受身歷其境知識的核心理論，因此特別邀請包含學習王科技、必揚實境、時刻旅行等VR內容開發商，其中將展出已成功商轉並跨入海外市場的《必揚VR學院》，展出已獲得兩項數位內容大獎肯定，超過300個理化知識點的VR教具，學生隨時都能進行安全的理化實驗，讓學習更加容易且有趣。