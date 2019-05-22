親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

宏達電參與年度封街盛典 VIVE一體機台灣首亮相

2019-05-22 18:05經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498)今（22）日宣布將在台北八德商圈一年一度的科技盛事「2019夏日瘋街樂園」中推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區，提供多款好玩、好用、好享受的VR體驗內容及遊戲，此外，VIVE Focus Plus一體機也將首次在台灣市場亮相，舉行消費者體驗活動。

宏達電表示，現場將展出HTC VIVE STUDIOS推出的全新拳擊遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》，此外，HTC互動廣告實驗室將推出AR互動體驗「AR智拍變妝」，結合五官識別及智慧語音技術，透過對鏡頭抿嘴就能輕鬆改變風格和完成自拍美照。

宏達電指出，身為行動科技與虛擬實境領域的領導品牌，對於八德商圈的推廣體驗活動的支持向來不遺餘力，希望今年可以透過這次活動讓更多台灣的消費者能深刻瞭解虛擬實境產業的應用現況。

另一方面，HTC VIVE在教育場域上致力於提供學生跳脫受課本限制的學習框架，透過虛擬實境的輔助情境，可以感受身歷其境知識的核心理論，因此特別邀請包含學習王科技、必揚實境、時刻旅行等VR內容開發商，其中將展出已成功商轉並跨入海外市場的《必揚VR學院》，展出已獲得兩項數位內容大獎肯定，超過300個理化知識點的VR教具，學生隨時都能進行安全的理化實驗，讓學習更加容易且有趣。

宏達電，首次將VIVE Focus Plus一體機展現在現場的體驗中，這也是VIVE Focus Plus自2019年MWC世界通信大會發表後首次於台灣市場舉行消費者體驗活動。

宏達電Vive參與台北八德商圈年度封街科技盛典。 圖／宏達電提供
宏達電Vive參與台北八德商圈年度封街科技盛典。 圖／宏達電提供
分享

宏達電虛擬實境VR

相關新聞

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58

交大光電研究團隊 成功在室溫操作可撓式鈣鈦礦雷射

2019-05-22 16:53

WeMo Scooter擴大增車 年底大台北區增8,000台

2019-05-22 15:55

AI化浪潮 資訊服務商搶鏡

2019-05-22 14:54

零壹推4大方案 打造數位生態圈

2019-05-22 14:54

瑞軒越南廠 6月啟動

2019-05-22 14:54

台灣IBM調查：46%高階主管考慮開放平台工作模式

2019-05-22 14:54

華為利空懸而未決 分析師憂電子業旺季不旺

2019-05-22 11:39

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

微軟AI落地 助中小企轉型

2019-05-22 00:38

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

鴻海投資147億 建設威州廠

2019-05-21 23:27

碩士薪資38K？ 鴻海：不實指控

2019-05-21 23:27

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39

微軟雲端Azure 17家IoT夥伴近半為台灣廠商

2019-05-21 19:59

業界首例！星展攜手友達光電 簽署20億元「永續指數連結貸款」

2019-05-21 18:28

威盛車電獲獎 下半年車用貢獻看增

2019-05-21 14:36

陸面板廠擴產 大尺寸逆風

2019-05-21 14:36

和碩3核心技術 瞄準 IoT、AI、5G

2019-05-21 14:36

OPPO、VIVO、小米增加採購 聯發科市占意外大幅提升

2019-05-21 14:31

在鴻海工作3年未調薪？鴻海回擊：非事實 加薪兩次

2019-05-21 13:24

Google分手華為 沈榮津：台灣代工廠利益不受影響

2019-05-21 12:59

蘇揆：郭台銘被譽為商場成吉思汗 可多投資台灣

2019-05-21 12:59

網爆鴻海薪資爭議 經查該員加薪至4萬7千元後離職

2019-05-21 12:58

離職員工稱具海外碩士學歷且三年未調薪 鴻海：非事實

2019-05-21 12:52

經濟解析／華為如果真的斷鏈 這家廠商受惠最大

2019-05-21 12:47

4G車隊管理系統將成市場主流 威潤積極搶攻日本市場

2019-05-21 12:25

美封殺華為 重擊供應鏈

2019-05-17 23:45

美封殺華為 37家台廠恐受波及

2019-05-17 23:45

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19
看更多

熱門文章

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

裕隆滿手現金 兩路大投資

2019-05-22 00:47

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

蘇揆：廢印花稅 一月內提案

2019-05-21 23:23

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

中鋼建案完銷 Q2進補

2019-05-21 23:27

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02

法人透露 特斯拉下單趨緩

2019-05-21 23:27

裕隆兩隻小金雞 挹注集團獲利

2019-05-22 00:46

台商回流就業機會來了！這家廠商一口氣徵千人

2019-05-22 17:17

百家跨境電商仍未開發票 Facebook下半年加入開雲端發票

2019-05-21 21:51

台幣急貶 進口物價看漲

2019-05-22 00:30

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

非洲豬瘟疫情延燒 台糖嚴禁越南回台員工入豬場

2019-05-21 18:50

新台幣匯率貶破31.5元 匯銀主管：貶勢還沒完結

2019-05-22 16:23

月薪15萬高薪族明起納責任制 製造、批發零售業占大宗

2019-05-22 16:30

旅行社 搶日豪華列車商機

2019-05-22 00:41

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

智慧經營／李兆基 有套1元變8元投資學

2019-05-21 23:13

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

印花稅一年達百億 財部：存廢先問地方政府意見

2019-05-21 18:35

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

電動車大咖 紅色警戒

2019-05-21 23:27

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

蘇揆：產創修法 稅收考量放後面

2019-05-22 01:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top