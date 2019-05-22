WeMo Scooter擴大增車 年底大台北區增8,000台

2019-05-22 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



WeMo Scooter宣布持續擴大增車。 圖／WeMo提供 分享 facebook

智慧分享機車威摩科技 WeMo Scooter 今（22）日宣布持續擴大增車，計畫年底前將在大台北地區布局8,000台智慧電動機車，深耕大台北地區。站穩亞洲智慧電動機車服務最大營運規模外，也提供大台北地區更便利的智慧綠能交通服務，離實現智慧城市願景再前進一大步，成功落實智慧生活通勤圈。

威摩科技2016年正式營運，鼓吹「共享」比「擁有」更好的觀念，以App智慧操作的隨租隨還便利服務，營運兩年來，民眾對於新交通模式接受度高，大幅提高共用一台機車的使用率，目前每天能創造超過上萬次的騎乘需求。

威摩科技 WeMo Scooter 4月宣布擴大營運範圍至新北市板橋與新店，以台灣整體交通環境與看好市民對綠能智慧交通的高速成長需求，WeMo Scooter本月再宣布啟動營運車輛增車計畫，將逐步計畫擴大到8,000台車規模，預估將滿足超過600萬人次交通需求。

WeMo Scooter 以獨家智慧數位技術, 透過雲端與物聯網系統，結合機車GPS衛星定位功能，能即時掌握車輛定位、電池狀態、車況監測等，確保每一位使用者安心騎乘環境。

透過即時數據分析與洞察會員騎乘行為發現，大台北捷運周邊500公尺內，每月就有近20萬次的租借趟次，成功落實交通轉乘需求的銜接。

根據分析，24小時營運的 WeMo Scooter ，在凌晨期間騎乘高峰落在捷運營運前後一小時（0~1時與5~6時），作為大眾運輸未營運時的替代方案，完成最後一哩路的終端交通需求， WeMo Scooter 的便利移動性已與大眾運輸系統相輔相成，成為類大眾交通運輸一環，未來將逐步擴大服務覆蓋區域，將推出具競爭力的會員訂閱制，落實智慧生活通勤圈。