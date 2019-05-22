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共享機車WeMo Scooter 年底前大台北擴增至8千台車

2019-05-22 15:18聯合報 記者張語羚╱即時報導

共享機車服務新創WeMo Scooter今天宣布，將於年底前在大台北地區布局8000台智慧電動機車，這是繼今年4月擴大營運範圍至板橋、新店後，再度擴增大台北地區服務。

WeMo Scooter指出，他們以獨家智慧數位技術，透過雲端與物聯網系統，結合機車GPS衛星定位功能，能即時掌握車輛定位、電池狀態、車況監測等，確保每一位使用者安心騎乘環境，並以即時數據分析與洞察會員騎乘行為發現，大台北捷運周邊500公尺內，每月就有近20萬次的租借趟次，成功落實交通轉乘需求的銜接。

除此之外，WeMo Scooter為24小時營運，凌晨期間騎乘高峰落在捷運營運前後一小時（0點～1點與5～6點），作為大眾運輸未營運時的替代方案，完成最後一哩路的終端交通需求，顯見 WeMo Scooter 的便利移動性已與大眾運輸系統相輔相成，成為類大眾交通運輸一環，展現強勁的共享交通需求力。

WeMo Scooter表示，深耕大台北地區，除站穩亞洲智慧電動機車服務最大營運規模外，提供大台北地區更便利的智慧綠能交通服務，離實現智慧城市願景再前進一大步，成功落實智慧生活通勤圈。

電動機車捷運

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