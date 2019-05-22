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搶攻無人機商機 羽渡科技將秀無人機隨叫即用技術

2019-05-22 14:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

無人機應用多元化，涵蓋消防救災、智慧農業、物流遞送等各領域，將成為未來新興產業之一，且將會愈來愈貼近日常的生活，美國矽谷新創公司羽渡科技鎖定無人機市場，自主開發完成智慧聯網（AIoT）無人機軟體開發套件（SDK），將在5月底COMPUTEX的創新與新創展區InnoVEX亮相。

羽渡科技在2016年由美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）資訊博士賴成家創辦，在矽谷組建Everduit智慧物聯（AIoT）研發團隊，注入逾20年以上思科（Cisco）、F5Network等資通訊國際大廠平台系統經驗，致力開發羽渡科技軟體開發套件（SDK）平台。

羽渡科技已完成無人機應用軟體的導入，提供使用者穩定、安全、易上手的無人機「隨叫即用（DaaS）」套裝技術（ Go Drone！）目前在美國（Everduit）、台灣（羽渡科技）都設有營運辦公室，提供全球業者即時服務。

羽渡科技表示，「Go Drone！」是自主開發、完成及商品化的智慧聯網無人機軟體開發套件，只要下載手機App，就能輕鬆尋找附近的無人機，無人機隨叫即用，可以拍攝照片或影片，操作好上手，更不必擔心限航法規，還能上傳影音分享給親朋好友。

羽渡科技指出，全球首創的「Go Drone！」能提供觀光旅遊安全、便利、好玩的無人機空自拍享樂服務，預計5月29日在COMPUTEX創新與新創展區InnoVEX亮相，展現無人機隨叫即用的新世代空自拍共享管理技術，開創智聯無人機的共享經濟。

今年COMPUTEX將在5月28日到6月1日開展，主打五大主題，包括人工智慧與物聯網 (AI & IoT)、5G、區塊鏈 （Blockchain）、創新與新創 （Innovations & Startups）則在5月29~31日展出、電競與延展實境 (Gaming & XR )，約有1,685 家廠商參展，使用5,508 個攤位；其中創新與新創展區InnoVEX則有逾467家、來自24個國家的新創企業參加，共計11個國家/地區館，包括荷蘭、法國、瑞典、波蘭、匈牙利、加拿大、巴西、日本、韓國、菲律賓、香港等；重要參展商則有Audi、IKEA for Business、JAFCO、KPMG、Qualcomm、StarFab Accelerator、XR Express。

無人機軟體

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