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零壹自辦「解決方案日大會」 致力轉型解決方案供應商

2019-05-22 08:58經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

在數位轉型風潮襲捲全球當下，零壹（3029）致力成為跨品牌整合式解決方案供應商，今（22）日將在台北寒舍艾美酒店，舉辦「零壹解決方案日大會」，同時宣布建構企業IT夥伴平台生態圈，預先針對客戶需求推出IT基礎建設、網路暨資安、雲端與大數據等四大領域解決方案，免去資訊服務業者得自行整合的困擾，攜手原廠與經銷夥伴加速協助企業邁向數位化轉型組織。

零壹此次舉辦的零壹解決方案日大會，除了有產業顧問到場分享數位轉型的挑戰與實際案例，更將透過實機操作方式，展示IT基礎建設、網路暨資安、雲端與大數據等解決方案，輕鬆實踐數位轉型的願景。

零壹總經理黃素娥指出，他們觀察到資訊部門、資訊服務業者等，均面臨思維模式與營運流程都需要改變的挑戰。過往資訊部門通常只專注維護公司既有資訊系統運作，所以對新世代資訊科技掌握度不足，自然無法建構滿足轉型所需的資訊架構。

其次，則是不了解公司業務與未來發展方向，很容易讓新資訊架構不符合公司長期發展需求。

最後，黃素娥也表示，大部份資訊人員因為組織編制的緣故，往往也不會主動去了解各部門的需求，而是被動回應同仁提出的需求，也讓資訊專案往往與用戶需求嚴重脫鉤。

至於資訊服務業者部分，零壹指出，首先則是在市場資訊透明化下，傳統銷售單一產品的利潤大幅萎縮，因此必須強化技術支援與售後服務。

其次，各產業、企業面臨挑戰迥異，標準服務已不足以解決企業挑戰，因此必須從用戶角度思考，提出跨品牌的體驗式服務，才能爭取到客戶的信任。

最後一項，零壹表示，若要提出符合轉型需求的解決方案，則需從強化產業知識能力著手，與IT部門攜手主動了解部門需求與公司發展方向。

零壹舉例，在全球資安威脅事件持續爆發當下，傳統單一品牌已不足以對抗駭客攻擊，零壹推出的網路暨資安方案，可助企業對抗勒索軟體、DDoS等攻擊，有效保護網路、雲服務的安全。至於IT基礎建設部分，不僅提供多款可降低維護成本的超融合架構方案，更進一步整合安全、備份、虛擬化等產品，讓客戶可迅速完成部署工作，加速回應市場需求的速度。

黃素娥表示，零壹已從過去加值服務代理商，轉型定位為跨品牌整合的解決方案供應商，提供IT基礎建設、網路暨資安、雲端與大數據等四大領域的解決方案，助企業打造新世代資訊平台。免去資訊部門自行比較規格的困擾，同時以有限預算購買到真正符合需求的整合性方案，享受到零壹認證解決方案的信譽與服務能力。

另外，黃素娥指出，前述方案，免去資訊服務整合商自行整合跨品牌方案的時間與難度，有更多時間深入了解企業用戶的真正需求，進而提供更精緻的客製化服務

同時，零壹也進一步斥資千萬打造全新展示體驗中心，展示各種跨品牌的解決方案。除可協助資訊服務業者掌握最新技術的變化，也能攜手企業用戶透遠端連線或到現場，進行新世代資訊架構的概念驗證，加速推出創新應用服務的部署速度。

零壹資安

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