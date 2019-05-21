鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 鴻海今（21）日公布一系列投資，由子公司Foxconn (Far East) 以及下屬系列公司完成一系列投資，合計注資4.684億美元（新台幣逾147億元）主要是美國威谷科技園區廠房建設及營運所需。

鴻海上述相關投資是由Foxconn (Far East) 注資Foxteq控股公司，再由該公司取得Foxteq整合公司投資PCE Paragon Solutions kft.股權，再來由FE控股美國完成注資SIO國際威州公司再投資FEWI 發展公司。