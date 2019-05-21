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新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

研調：預計2019年電競監視器出貨將持續大幅成長

2019-05-21 18:11經濟日報 記者張義宮╱即時報導

TrendForce光電研究（WitsView）最新調查顯示，電競液晶監視器（WitsView定義為刷新率Frame rate100Hz以上）2018年出貨量約達540萬台，相較2017年成長112%。由於液晶監視器品牌廠商持續擴大布局電競產品，加上後進品牌陸續加入，預計2019年電競監視器出貨將持續大幅成長，年出貨上看790萬台，年成長率高達46%。

TrendForce資深研究經理王靖怡表示，電競液晶監視器從2017年開始發光發熱，隨著近年電競市場規模逐漸擴大，不論上游面板廠或是下游監視器品牌廠商，甚至許多先前未曾銷售過液晶監視器的品牌均紛紛加入戰局，帶動整體市場活絡。

從排名來看，2018年電競監視器出貨冠軍仍為電競雄獅華碩；第二名的宏碁則靠著全方位布局，出貨量緊追在後；排名第三的三星則主攻高性價比的曲面電競監視器產品；第四名則是從2018年第四季開始積極布局曲面電競產品的AOC/Philips。

微星則是在電競監視器竄出的黑馬，憑藉其長期在電競市場深耕的優勢，以曲面電競機種起步，出貨表現亮眼，在2018年躍上電競液晶監視器市場第五名的位置，成長率勇奪第一，除此之外，更在整體規模占比超過六成的曲面電競監視器市場奪下第二名。

2019年將由華碩、宏碁、AOC/Philips三大品牌爭奪第一名寶座，三大品牌全年電競監視器出貨皆有機會突破100萬台。其中，華碩將透過延伸電競監視器產品線，以維持領先優勢；宏碁則積極擴展高解析度及高動態對比電競產品，並增強布局相關的電競周邊產品；而AOC/Philips今年將持續開展電競監視器機種，重點著墨在曲面產品，並加強中國電競市場布局。

電競華碩宏碁

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