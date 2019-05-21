撼訊科技 將展示7奈米製程AMD顯卡

2019-05-21 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



專業顯示卡製造商撼訊科技，將於2019 Computex展示包括採用7奈米製程AMD GPU在內的新一代顯示卡，以及全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒、多媒體連接埠及Xilinx FPGA加速卡等產品。

撼訊的Thunderbolt 3 eGPU及多媒體連接埠產品，目前透過ODM模式供貨給多家國際大廠客戶，此次將於Computex 2019展期展出內建無線快充，及快閃記憶體等多項擴充規格的新一代多媒體連接埠產品。

撼訊旗下的TUL Embedded部門，將展出採用嵌入式GPU及工業級元件生產的全線工業電腦專用顯示卡產品，提供客戶客製化設計服務，應用領域已涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

生產AMD專業顯示卡產品聞名的撼訊科技近年與Xilinx合作跨足FPGA相關產品，此次將展出針對資料中心、機械學習、雲端服務等應用需求市場，採用包括Xilinx Kintex UltraScale以及Virtex UltraScale+ FPGA的可程式化加速運算卡產品。

撼訊也將展示與Xilinx大學計畫共同開發，支援Python的APSoC小型開發板PYNQ-Z2，針對教育、IOT、深度學習等應用開發，提供開發者更經濟FPGA應用平台。