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廣達旗下雲達 榮獲Computex 2019網路和通訊類別獎

2019-05-21 17:04經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達旗下資料中心解決方案供應商雲達科技，其新一代電信機房（NGCO）虛擬化基礎架構解決方案，榮獲Computex 2019─Best Choice Award中網路和通訊的類別獎殊榮。雲達表示，基於未來5G的資料流量挑戰，電信客戶正尋找從傳統一體機架構，到雲端虛擬化架構的電信機房轉型解決方案，公司藉由雲端虛擬化技術，採用軟硬體解藕的開放生態系統的虛擬網路功能解決方案，提供更多的建置彈性，加速實現5G應用。

雲達表示，秉持多年建立起來的專業知識及經驗，為雲端運算環境設計和製造的多用途伺服器，交換機和機櫃系統，並擴展到電信產業，同時推動多方技術合作夥伴，建立電信產業的軟體生態系，希望借助新一代電信機房NGCO虛擬化基礎架構，針對傳統電信機房無法即時提供低延遲和高頻寬等各種設備和數據之大型運算需求提供解決方案。

雲達指出，獲獎的NGCO解決方案將加速電信雲端規劃、部署和協助網路虛擬基礎設施建置，NGCO能為分布式邊緣資料中心提供更有效率的解決方案，NGCO以x86運算平台融合固網和行動網路，分離軟體控制層與數據層，利於資料中心依照尖峰離峰的服務需求，動態調整虛擬資源。

雲達總經理楊麒令表示，很榮幸能獲Computex 2019 Best Choice Award殊榮，該獎項證明NGCO嶄新的架構和公司創新技術滿足了電信業迎接5G時代的需求，將繼續致力於電信產業的創新，加速實現電信網路轉型，協助電信營運商加速商轉時程，並降低成本，於競爭激烈的5G市場上搶得先機。

雲端運算5G

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