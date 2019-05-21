承啟首度推出電競一體機 跨入整機銷售

2019-05-21 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



承啟科技今（21）日表示，該公司投入研發，並在北京RNG電子競技中心，盛大發布新產品高規格，全新產品電競一體機iGame G-ONE，採用NVIDIA GeForce RTX 2080全新圖靈架構光線追蹤顯卡，預計於2019年6月透過中國大陸的銷售通路進行銷售。

新產品電競一體機的發表，意味著承啟科技的營運模式，將從以往銷售顯卡與主板等電競用的零組件，跨入整機研發、製造與銷售的模式。

電競一體機iGame G-ONE為電競市場全新產品，更輕薄省空間，兼具電競NB的移動方便性，螢幕更大於電競NB，散熱等級媲美電競NB；比傳統電競桌上型主機，少了主機，更省空間。兼具電競NB與傳統電競主機的優點。

電競一體機可搭載Intel Coffee Lake-H酷睿i9 8950HK六核十二執行緒高性能處理器，並配備NVIDIA GeForce RTX 2080全新圖靈架構光線追蹤顯卡和8G記憶體；32GB高頻2666Mhz雙通道記憶體；全新高階CPU與GPU，符合最新遊戲對硬體的高規格要求，媲美目前市場上頂級遊戲的高端硬體。