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承啟首度推出電競一體機 跨入整機銷售

2019-05-21 15:13經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

承啟科技今（21）日表示，該公司投入研發，並在北京RNG電子競技中心，盛大發布新產品高規格，全新產品電競一體機iGame G-ONE，採用NVIDIA GeForce RTX 2080全新圖靈架構光線追蹤顯卡，預計於2019年6月透過中國大陸的銷售通路進行銷售。

新產品電競一體機的發表，意味著承啟科技的營運模式，將從以往銷售顯卡與主板等電競用的零組件，跨入整機研發、製造與銷售的模式。

電競一體機iGame G-ONE為電競市場全新產品，更輕薄省空間，兼具電競NB的移動方便性，螢幕更大於電競NB，散熱等級媲美電競NB；比傳統電競桌上型主機，少了主機，更省空間。兼具電競NB與傳統電競主機的優點。

電競一體機可搭載Intel Coffee Lake-H酷睿i9 8950HK六核十二執行緒高性能處理器，並配備NVIDIA GeForce RTX 2080全新圖靈架構光線追蹤顯卡和8G記憶體；32GB高頻2666Mhz雙通道記憶體；全新高階CPU與GPU，符合最新遊戲對硬體的高規格要求，媲美目前市場上頂級遊戲的高端硬體。

承啟科技表示，經過一年的研發投入，於2019年5月20日透過中國大陸重要銷售渠道合作，進行新產品電競一體機的發布與行銷，法人預估，在承啟本業呈現穩定增長的基礎上，新產品的銷售，將有機會讓承啟2019年業績，具有持續向上成長的機會。

承啟新推出電競一體機。 圖／承啟提供
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承啟新推出電競一體機。圖／承啟提供
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