去年電競監視器出貨增112%、華碩奪冠 今年呈三強爭霸

2019-05-21 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce光電研究（WitsView）最新調查顯示，電競液晶監視器2018年出貨量約達540萬台，年增112%，預估今年出貨上看790萬台，年增46%；去年出貨前三大為華碩(2357)、宏碁、三星，預估今年將呈現三強爭霸格局，由華碩、宏碁、AOC/Philips三大品牌爭奪第一名寶座。

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新調查，今年的電競液晶監視器（WitsView定義為刷新率Frame rate100Hz以上）在液晶監視器品牌廠商持續擴大布局電競產品，加上後進品牌陸續加入，預計今年電競監視器出貨將持續大幅成長。

TrendForce資深研究經理王靖怡表示，電競液晶監視器從2017年開始發光發熱，隨著近年電競市場規模逐漸擴大，不論上游面板廠或是下游監視器品牌廠商，甚至許多先前未曾銷售過液晶監視器的品牌均紛紛加入戰局，帶動整體市場活絡。

從排名來看，去年電競監視器出貨冠軍仍為華碩；第二名的宏碁則靠著全方位布局，出貨量緊追在後；排名第三的三星主攻高性價比的曲面電競監視器產品；第四名是從去年第4季開始積極布局曲面電競產品的AOC/Philips。

微星則是在電競監視器竄出的黑馬，憑藉長期在電競市場深耕的優勢，以曲面電競機種起步，出貨表現亮眼，去年躍上電競液晶監視器市場第五名的位置，成長率則是奪下第一，此外，在整體規模占比超過6成的曲面電競監視器市場奪下第二名。

今年將由華碩、宏碁、AOC/Philips三大品牌爭奪第一名寶座，三大品牌全年電競監視器出貨都有機會突破100萬台。其中，華碩將透過延伸電競監視器產品線，以維持領先優勢；宏碁積極擴展高解析度及高動態對比電競產品，並增強布局相關的電競周邊產品；AOC/Philips今年將持續開展電競監視器機種，重點著墨在曲面產品，並加強中國電競市場布局。