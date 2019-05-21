重現MIB星際戰警倫敦總部住宿 限時開放預訂一晚4千

2019-05-21 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



整間住宿忠實重現出總部的原型與概念，一進門，便可依序看到探員報到的純白鏡面客房，大廳（含電影中出現的「上帝之眼」），以及臥底探員的房間。 圖／Booking.com提供 分享 facebook

想進入星際戰警的電影場景嗎，現在有機會了。全球線上訂房品牌 Booking.com 與 Sony Pictures 索尼影業合作，配合MIB 星際戰警™：跨國行動 6月12日的上映熱潮，於今夏攜手打造異度空間，重現電影中的倫敦總部基地，做為全球獨家住宿，幸運的旅客將能跟著H 探員和 M 探員，一同踏上奇幻的旅程。值得MIB 星際戰警影迷關注的是，這次獨一無二的住宿體驗中，旅客將有機會穿上探員的帥氣裝扮，戴上記憶消除器等經典設備，來對抗出現在倫敦街頭的外星生物，守護地球。

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Booking.com 獨家推出的星際戰警住宿可供兩人入住，幸運的旅客將能沉浸在 MIB 星際戰警的電影世界中。整間住宿忠實重現出總部的原型與概念，入口處設置得隱密且毫不起眼，而一進門，可依序看到探員報到的純白鏡面客房，大廳（含電影中出現的「上帝之眼」），以及臥底探員的房間。

此外，幸運的旅客還能換上整套星際戰警探員的黑西裝、太陽眼鏡以及高科技用品等裝備，體驗探員與外星人互動的驚奇樂趣。

Booking.com 住宿房源的資深副總裁 Pepijn Rijvers 表示：「我們知道旅客會從電影中獲得下趟旅程的靈感，這次很高興能和索尼影業合作，在今夏攜手重現位在倫敦的星際戰警總部。Booking.com在過去的幾十年來，提供旅客各種類型的多元住宿，現已有超過 7.5 億人次入住特色住宿，星際戰警總部住宿也是其中之一，這一定會是今年夏天宇宙中最獨特的住宿。」

索尼影業全球行銷合作夥伴的副總裁 Andre Seddoh 說：「我們追求不斷創新，希望以不同的方式娛樂全球的觀眾，我們非常開心能跟 Booking.com 合作，將星際戰警倫敦總部的場景重現，讓我們能為大家推出此生難得的體驗，將 MIB 星際戰警™：跨國行動從大螢幕搬到現實世界中。」

預訂星際戰警總部住宿：預訂連結

開放預訂時間：5 月 21 日早上 10 點（台灣時間下午5點）開放預訂 5 月 30 日的住宿，5 月 23 日早上 10 點（台灣時間下午5點）開放預訂 5 月 31 日的住宿，價格： £99 英鎊(約4000元新台幣)／一晚。