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星展銀友達簽署永續指數連結貸款 台灣首例

2019-05-21 13:00中央社 台北21日電

台灣永續發展邁向全新里程碑，星展銀行宣布與友達光電簽署3年期新台幣20億元「永續指數連結貸款」，是台灣首件永續指數連結貸款案，可望提升台灣產業界的永續思維。

星展銀行台北分行與友達光電今天宣布簽署3年期20億元「永續指數連結貸款」。這不僅是台灣首件「永續指數連結貸款」案，友達光電同時也是亞太區第一家，以永續指數企業評比績效獲得「永續指數連結貸款」的科技企業。

星展銀行表示，本貸款案首創以申貸企業永續績效表現作為貸款評估基準，為金融界與產業界合作推進台灣永續發展進程的典範。星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，平衡商業利益與永續發展的思維已是全球趨勢，企業在追求營運成長的同時，仍需兼顧環境、社會和公司治理（Environmental、Social、Governance，ESG）等相關面向。

林鑫川說，2018年星展集團於新加坡及其他市場所承作的永續指數連結貸款總金額已達星幣6億元（約新台幣136億元），展現實踐責任金融的承諾。星展銀行積極將此項概念引進台灣，不僅具有金融創新思維，也協助台灣企業接軌國際趨勢。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長羅綸有表示，星展集團「永續指數連結貸款」的核心精神，是透過銀行資金優惠提供企業客戶驅動力，達成共生共好的願景。

星展集團「永續指數連結貸款」是以透過公正第三方機構（如評鑑機構、顧問公司）所發布的永續表現評比為基準，定期評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等各面向的績效表現，當企業在上述相關指標中達到一定成長幅度，銀行得主動調降貸款利率，企業不僅達成永續價值，還可享受更友善靈活的金融優惠。

星展銀行新台幣光電

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