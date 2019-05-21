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對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

蘇揆：郭台銘被譽為商場成吉思汗 可多投資台灣

2019-05-21 12:59經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院長蘇貞昌今（21）日前往桃園市視察新屋農作物洋香瓜災損情形，對於鴻海（2317）董事長郭台銘也到桃園一事，蘇揆受訪表示，郭被譽為商場的成吉思汗，很有行動力，他鼓勵郭多加油、多投資台灣，因為郭比任何人都有錢、有資源投資台灣。

蘇揆表示，他今早才與工商協進會一起開早餐會兩個小時，企業老闆也都看到政府非常願意且有魄力、有效率要幫忙投資，且台商用腳投票，都搶著回來台灣，目前已有50幾家、投資金額近新台幣3,000億元。

蘇揆表示，不僅如此，外商包括Google、微軟、Facebook等都大大加碼投資台灣，台灣政府確實拿出魄力、效率，希望大家都投資，他也鼓勵郭台銘多投資。

蘇揆表示，郭是第一次參選、是新手，現在看郭不曉得是不是幕僚提供（資料），用罵的並不好，「我鼓勵他，同時我也鼓勵他用行動投資台灣，應該會贏得更多人的肯定。」

媒體也問郭台銘批評菜政府《勞基法》不倫不類，是「換鍋來煮菜」。蘇揆表示這樣講不好，因為也不是事實，蔡總統三年多來不但大大提高基本工資、改善投資環境，且減稅減輕民眾負擔，失業率也是18年來新低，蔡總統確實對各方面都用盡努力，現在也漸漸看到成績，希望大家有什麼好意見提出來，不要用駡的，會對台灣更好。

失業率新台幣災損

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