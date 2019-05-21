經濟解析／華為如果真的斷鏈 這家廠商受惠最大

2019-05-21 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國政府接連對華為下重手，禁售及禁購兩大手段齊出，讓華為面臨斷鏈的危機，尤其是Google計畫終止與華為的合作，將進一步衝擊華為智慧手機的銷售，雖然最新的發展是華為暫時獲得90天的豁免期，但不代表危機真的解除；IDC台灣區終端系統部研究副總監嚴蘭欣表示，一旦華為新手機真的不能使用Google的服務，在中國大陸以外的消費者恐怕會轉而購買其他品牌的手機，以目前安卓陣營手機大廠來看，預期三星將是最大的受惠廠。

美中貿易戰再起波瀾，美國總統川普揚言將再針對隔國大陸輸美的逾3,000億美元商品加徵25%關稅，高關稅手段之外，同時也對華為祭出非關稅障礙的手機，同步祭出禁售及禁購手段，以國安理由把華為列入黑名單，禁止美國企業出售零組件及服務給華為。

美國商務部祭重手對付華為，讓華為面臨斷鏈的危機，Google表示將遵守禁售令，將停止與華為的合作，另外，據了解，包括英特爾、高通等業者也都配合美國政府政策，陸續停止對華為關鍵零組件及軟體的供貨；華為等同遭到全面封殺，影響及衝擊程度相當大。

目前最新的發展則是，商務部有限度豁免華為禁令，公布90天的臨時許可證，華為可在8月19日前購買美國零組件及進行華為手機軟體升級；但是仍然禁止採購新產品的零組件； 華為暫時獲得豁免，外傳Google也暫停與華為終止合作計畫的動作，將繼續供應軟體。

不過，即使華為獲得緩衝期，但是相關的危機並不是因此就解除了，後續的發展還是將牽動華為及其全球供應鏈的營運表現，以智慧手機來看，如果Google真的與華為分手了，將影響華為未來新機無法使用Google Play Store、Gmail和YouTube等App，同時也將無法更新Android作業系統，對消費者來說，會有相當大的影響。

嚴蘭欣表示，一旦華為新手機無法使用Google的服務，在中國大陸市場影響不大，但在全球市場，尤其是歐洲及東南亞等市場的銷售將有相當程度的衝擊，相關的影響比起以前所謂的國安疑慮將更大，因為消費者的使用習慣及方便性上都受到影響的話，將會造成消費者選購其他品牌的手機，不會執著一定要用華為的手機。

嚴蘭欣表示，全球智慧手機的需求並不會因美國對華為的禁令而改變，但是在中國大陸以外的市場，將會出現改變，華為高階智慧手機近幾年來在品牌形象及設計、規格、功能上都出現翻轉，推升全球的銷量，一旦與Google分手，將會流失中國以外的市場，這部分，高階手機有三星可以取代，甚至連中低階的市場也可以分到一杯羹。

另外，中國手機品牌包括OPPO、小米、Vivo等，在中低階市場上，也可望接收從華為轉來的市場；至於全球市場的手機市占排名是否會重新洗牌，則還有待觀察。