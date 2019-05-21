4G車隊管理系統將成市場主流 威潤積極搶攻日本市場

2019-05-21 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



威潤（6465）今年積極參展，以4G LTE新品、車隊與資產管理解決方案為主力，拓展潛在商機，繼日前在拉丁美洲參展國際安防展之後，接下來，將參與台北國際電腦展以及東京國際交通系統博覽會兩大知名展會。

威潤湯潤濶董事長表示，威潤科技在日本市場耕耘多年，是唯一將車載資通訊產品成功導入日本市場，並已與多家知名企業建立策略合作關係的台灣製造商，此次聯合其他大型企業參展、與客戶直接互動交流，期能擴大威潤日本市場推廣力道，爭取大型客戶、大規模長期訂單，進一步替營收、獲利帶來爆發性成長。

威潤表示，隨著通訊技術升級，全球各大電信商開始陸續停止2G、3G服務，以釋出更多頻段來提升4G LTE服務品質，威潤領先業界推出多款4G LTE衛星定位監控產品，不僅可以滿足各種應用場景，更能符合不同性能指標需求，充分展現威潤研發能量與深厚產品實力。

此外，威潤科技也將首度參展5月29日至5月31日於日本東京舉辦的國際交通系統博覽會（Transport System Expo），與日本第三大電信商、日本知名商社以及衛星定位運輸管理平台廠商，共同展出完整車隊管理解決方案，搶攻日本車聯網高速成長的龐大商機。