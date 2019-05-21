華為事件寒蟬效應起 OPPO、小米增加對聯發科晶片使用

2019-05-21 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



美國官方及民間企業一連串打壓中國智慧型手機龍頭華為大動作，在中國品牌手機界產生寒蟬效應，OPPO、VIVO及小米等如坐針氈。據供應鏈業者指出，OPPO等廠商下半年至明年新機電路設計將降低對美商晶片使用率，增加對非美系及台系採購量，其中手機零組件關鍵靈魂處理器將增加對聯發科（2454）晶片使用，聯發科與競爭對手高通在中國市占率將此長彼消，意外受惠。

華為遭美官方雙管齊下禁令，民間谷歌等企業從軟體作業系統到晶片聯手抵制，中國手機老大哥遭修理，中國手機市占率第二、三OPPO、VIVO、小米看在眼裡、內心如坐針氈，以手機處理器為例，OPPO、VIVO、小米三家在中高階機種有多機款採用高通處理器解決方案，另一部份採用聯發科晶片。

業界預估，兩家比重約六四比甚至七三比，依賴高通比重相當高，美方先向龍頭華為開刀，華為旗下還有自家晶片設計海思可奧援，OPPO等三家則無，短期貿易戰無解，影響層面若擴大，三家擔憂未來恐有斷貨斷鏈危機。

根據全球市場研究機構TrendForce調查，第1季全球智慧型手機生產總量排名，前六席次依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及VIVO。

華為第1季生產總數達6,050萬支（華為自結出貨數量為5910萬支）；OPPO第1季生產數量為2,680萬支；小米第1季生產總數為2,450萬支（小米自結出貨數量為2,750萬支）；VIVO生產總數約2,180萬支。

華為一家獨大，OPPO等三家數量亦相當驚人，一旦出現供應鏈遭斷鏈，後果不堪設想。

外界預料華為事件影響，除了華為因零組件及作業系統遭斷，有機會拉高OPPO、VIVO、小米等出貨量，而三家均為聯發科重要大客戶因而受惠，另外，華為在中階機種除了自家海思奧援之外，有機會增加對聯發科晶片使用。

更重要是華為事件，讓OPPO等三家業者警惕斷鏈可能，供應鏈業者指出，三家對下半年及明年新機設計減少對美商晶片零組件使用，增加聯發科等台系廠商晶片採購，明年5G手機推出，聯發科5G晶片及數據機晶片可望獲得更多機型採用，市占率可望大幅提昇。