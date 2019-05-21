三因素推升台股反彈 法人提醒注意匯率走勢

2019-05-21 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股在美中貿易戰及華為風暴的衝擊下，5月來由萬一點往下走跌，失守年線，今（21）日開低後下探至10,342.32點，跌破前波低點，不過，在華為禁令獲得90天的緩衝期，市場出現可望有機會和緩的趨勢，跌深電子股反彈，加上金融股及傳產股、資產股走揚，推升指數由黑翻紅，法人提醒，短線仍以反彈視之，搶短手腳要快，匯率走勢仍是動大盤後續表現的重要因素。

台股今日以10,362.35點開出後再下跌至10,342.32點，由金融股帶領往上反攻，加上傳產股及資產股助攻，另外，跌深電子股也有反彈的表現，拉升大盤指數往上攻，由黑翻紅，一度拉升至10,459.82點，短暫站上5日線。

證券分析師張陳浩表示，大盤開低走低後翻紅，在跌破前低後反彈向上，主要是由金融股帶領攻勢，華為禁購令獲得90天的緩衝期，讓市場出現美中貿易有機會和緩的預期，加上跌深，推升大盤指數反彈。

他指出，新台幣匯率的表現將是牽動大盤的重要因素，在匯率未止貶前，電子股仍無法止穩，首要觀察就是台積電（2330），不過，新台幣匯率近期似已有跌勢趨緩的情況，將有助後續台股止穩。

證券分析師黃漢成表示，台股大盤指數早盤跌破前波低點出現背後反彈，加上反應美國封殺華為的利空已有多天，在華為禁令獲得緩衝下，台股出現反彈，他說，短線若要搶反彈，手腳要快，預期大盤仍要到6月中以後才會有更明朗的攻勢，目前仍以區間整理為主，預期整理區間約落在10,300~10,600點。