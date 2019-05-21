郭台銘：勞工要的不是加班是加薪

2019-05-21 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘今（21）日出席桃園地方活動，面對電視台記者提問「蔡總統說到勞工不能加班是他心中的痛」，郭台銘回說：「勞工要的是加薪，加薪以後，再來（談）加班。勞工要的不是加班，勞工要的是加薪。」

有電視台記者追問「會不會覺得總統對勞工和企業講話是不同的？」郭台銘提到：「我覺得當初修法也是她修，修這個不倫不類的法，現在又回來在補救，我想已經太慢了。所以我想講說，大家現在不是在講嘛，換蔡煮、換郭煮，蔡不行就換郭煮。」