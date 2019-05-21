海外碩士怨低薪 郭台銘：鴻海不用薪資單了 絕對禁得起考驗

2019-05-21 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



郭台銘表示，鴻海從2016或是2017年以後都已經不用薪資單了，這是一個離職員工；他說：「反正在網路上抹紅，抹黑的，甚至往我身上要潑大便的都有，我現在對這個事情只能說無奈。」報系資料照 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘參選國民黨總統初選以來，強調要拚經濟，改變年輕人低薪問題，但有民眾在網路上貼出在鴻海集團任職時的薪資單，抱怨海外碩士學歷薪水低；郭台銘今（21）日表示，「網路上現在抹紅、抹黑的，甚至往我身上要潑大便的都有，現在對這個事情只能說無奈」、「好的人才用高薪搶現在都不一定搶的進來，怎麼會低薪」，這一點可以到鴻海去查，絕對禁得起考驗。

郭台銘表示，鴻海從2016或是2017年以後都已經不用薪資單了，這是一個離職員工；他說：「反正在網路上抹紅，抹黑的，甚至往我身上要潑大便的都有，我現在對這個事情只能說無奈。」

郭台銘指出：「你們可以去查，絕對沒有這種海外碩士學歷，今天你想想看，好的人才用高薪搶現在都不一定搶的進來，怎麼會低薪，這一點可以到鴻海去查，絕對禁得起考驗。」

回應媒體詢問民調的問題，郭台銘再度重申，民意如流水，如果任何的做為不能體察民意，不能了解民意真正的心聲，那麼隨時會被民眾拋棄，現在努力的方向就是更了解基層的老百姓的聲音，怎麼樣做到他們所需要的，現在發覺每個地方大家都要拚經濟，不要口水多實做，行動是最重要。

另外，針對行政院長蘇貞昌的發言，要郭台銘多做少說一事，郭台銘也回應：「我現在已經在做了，蘇院長行動派，我比他還行動派，他的行動派沒有比我來做要好，因為我是真的全拚經濟的行動派，他是政治口水的行動派。」