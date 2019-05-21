曾崇凱：康寧推Astra新品玻璃 進軍8K電視及PID市場

2019-05-21 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



瞄準2020東京奧運到來，將成為啟動8K電視邁向成熟商品的契機。台灣康寧顯示玻璃公司總經理曾崇凱表示，看好8K TV將於明年上線的未來龐大商機，康寧推出Astra新品玻璃，已獲得全球前五大面板廠採用，要進軍8K電視及公眾顯示器（PID）市場。

台灣康寧舉行2019年全新玻璃產品發表與展示記者會，宣布已經為明年東京奧運啟動8K TV，針對中大尺寸高效能平板電腦、筆記型電腦與8K電視的沉浸式顯示技術，推出優化後的新款玻璃基板Corning® Astra™ Glass。這項專屬玻璃，做到製程中片與片之間變異量最小，厚度變異量也最小。

以Astra Glass玻璃製品發展來看，將會成為康寧日後針對更大尺寸、更高解析度畫質表現，同時也能因應更快顯示反應速度表現需求打造產品，成為康寧日後發展電視應用市場全新解決方案。

曾崇凱表示，液晶電視顯示面板玻璃製程須控制在高溫時的收縮量，不論低溫多晶矽（LTPS）面板用玻璃在高溫攝氏600度製程，還是氧化銦鎵鋅（IGZO）金屬氧化物玻璃製程的攝氏350度至400度，玻璃都必須做到片與片之間的收縮變異量最小，每片玻璃的厚度變異量也最小，否則將會失之毫釐差以千里。

他指出，繼超高解析度（4K2K）面板之後，面板廠推出更高解析度的8K4K面板，而8K4K面板主要採用金屬氧化物製程，夏普、友達、群創等面板廠的8K4K面板在去年量產後，正好趕上明年的東京奧運市場需求。

因此，康寧特別鎖定8K4K電視面板玻璃，推出專屬的玻璃，幫助客戶有效控制玻璃收縮變異量，不但每片玻璃差異最小，厚度差異也最小，方便客戶精準對位。

除了8K4K電視面板玻璃，他表示，康寧看好擴增實境（AR）市場，將傳統塑膠目鏡改為高折射率玻璃搭配高解析度螢幕，影像更清析，強化擴增實境的影像及應用。