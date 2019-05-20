陳慧明：Google拒華為於門外 半導體面臨二威脅

2019-05-20 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美國政府禁止華為向美企採購技術及零組件，隨即Google等表態終止合作，前外資知名分析師、現香港聚芯資本管理合夥人陳慧明分析，華為首當其衝將面臨海外歐洲銷售下滑挑戰，其次是骨牌效應會否擴大，將受到市場關注，特別是非美半導體業會否因與美企技術交互授權，思考對華為的銷售轉向審慎；而兩者皆可能對半導體帶來衝擊。

陳慧明先前接受本報專訪時指出，美中貿易戰的戰略核心在科技戰，也是為未來AI生態系爭奪霸權的戰爭，短期的碰撞會造成產業出現負面影緡，因此半導體投資仍應保守為宜。

陳慧明指出，全球手機生態系環繞著安卓Android與蘋果iOS作業系统 ，因此Google終止支援華為服務，將使華為手機在海外缺乏生態系支援下失去競爭力，而中國因應或會在接下來發展自身的作業系统，但矌日待時，使得華為可能在後續的海外銷售表現浮現影響。

與此同時，科技巨擘包括高通、博通等也紛紛表態，進一步使其他非美國企業開始認真思考與華為合作，而觀察在短短一天內，已有英飛凌做表態，其他像是東芝、台積電、意法半導體等亦積極評估。

陳慧明指出，對供應商而言，究竟要不要持續與華為合作，必須從技術授權的法律面切入，有些授權可能過時了，有些則有特定議定內容，科技公司一定需要法務人員協助專業評估。

他表示，「沒有一個企業不想多賺錢，也沒有一個企業想承擔法律風險，甚至是失去市場的風險。」因此Google所引發的骨牌效應會否擴大，勢為市場關注。

就投資面而言，陳慧明說，華為是全球最大的設備供應商，也是全球半導體採購第三大公司，約占有全球6%的半導體採購金額，僅次於三星和蘋果，這可解釋為何近期半導體股票跌得比其他科技股還深；多數投資人已開始預期華為採購有所滑落，導致半導體動能下滑。