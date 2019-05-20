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華為風暴／台廠若被迫選邊站 楊應超：有類台廠影響大

2019-05-20 22:55經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

「科技產品是清酒，不是紅酒。科技產品有保鮮期的。」對於華為在一天一內面臨Google取消軟硬體授權、英特爾（Intel）等國際領導晶片廠同步表態停止供應晶片，前知名外資分析師的異康集團暨青興資本首席顧問楊應超以賞味期極短的清酒比喻，華為為晶片備貨一年根本無用，而中國在這場美中科技戰中一定會屈服，時間最晚是今年底。

楊應超先前即曾評論美中貿易戰不是貿易戰，而是科技戰，美國最容易出手反制中國的兩項產品，一是PC電腦，二是手機，如今看來在手機端已先行印證。楊應超昨天進一步表示，如果發生PC，衝擊將更大。

美中科技戰先前曾在中芯戰過一回，當時便傳出華為為此預防相關風險先備貨一年。「我看到那新聞，都快笑死。」楊應超說，法國紅酒是愈陳愈好喝，價格愈好，而日本清酒是愈新鮮愈好喝，放一陣子後就不能喝，而「科技產品就是清酒，有保鮮期，因為不會有人在今年會想去買去年的iPhone，若華為先買起來備貨，一年後還能用嗎？華為不可能不懂，只是這場仗是政府在打的。」

楊應超認為，華為在這場戰役中，有點倒楣，預料將會向政府求救，而中國人民在看到google、Intel出手之後，也會知道嚴重性，可以減緩中國政府被像義和團逼著打仗的壓力，中國一定會屈服。

對於美中大戰的結束時間點，楊應超認為，科技產品的保鮮期大概是半年，最晚有機會在年底看到。至於到時雙方如何化解，楊應超說，美國要的是裡子，因為要選舉了，而中國要的可以下台階的面子，因此2,000億美元中國輸美商品的談判會繼續談下去，只是可能形式會變，因美國是很在意誠信的國家，會要求中國就先前反悔的部分補償。

至於亞洲華為供應鏈在這場戰役受災情況，楊應超直言，「就生意沒了，一定會受到影響。」以鴻海而言，多少會受影響，因生產5G交換機，但還好占比不高，僅3~5%，其他廠商可能占比就高些。

對於美國企業選邊抵制華為，台廠會不會也面臨被迫選邊的壓力？楊應超認為應該分代工廠、研發廠來說，聯發科等研發廠就不一定需要選邊，但代工廠跟著客戶一定會，而台灣一定跟美國在一起，，一旦發生，營運業績難免受影響，例如台積電，但以台積電而言，還好客戶以蘋果為主，難免受影響，但影響不大。

華為台積電

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