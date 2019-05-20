研調：亞馬遜重回智慧音箱龍頭寶座

2019-05-20 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



研調機構Canalys今（20）日公布2019年第1季全球智慧音箱出貨量達2,070萬台，創下131%的三位數成長率，其中亞馬遜超越Google成為龍頭，亞馬遜智慧音箱代工廠鴻海與仁寶受惠大，百度首次躍升至全球第三大，推升中國大陸成為全球最大智慧音箱市場。

就各製造商出貨量來看，亞馬遜智慧音箱出貨量居全球冠軍寶座，2019年第1季市占率22.1%，出貨量為460萬台，年增84.7%；排名第二的Google智慧音箱，在2018年第1季市占率高達36.2%，2019年第1季大幅下降至16.8%，2019年第1季出貨量為350萬台，年增7%。Google主力代工廠為和碩及廣達。

值得注意的是，緊追在後的是中國大陸品牌。百度智慧音箱產品排名第三，2019年第1季市占率16.0%，出貨量為330萬台。第4、第5名為阿里巴巴、小米，分別拿下15.5%、15.4%的全球市占率，且出貨量年增達204.3%、411.4%。

Canalys指出，百度為2019年央視春節聯歡晚會的獨家合作夥伴，觀眾可以透過百度App，參與春晚的搶紅包活動，百度藉此發出超過1億張優惠券，讓全國12億觀眾注意到了小度音箱，是這款智慧音箱銷量成績大獲成功的原因之一。

在百度的帶動下，2019年第1季中國智慧音箱整體出貨量達1, 060萬台，年增五倍，使得中國在全球智慧音箱市場的市占率來到51%，正式超越美國，成為智慧音箱最大市場。美國的智慧音箱出貨量排名全球第二，2019年第1季市占率從前一季的44%跌至24%，出貨量約500萬台，其次為英國市占率5%、其他國家占20%。

Canalys資深分析師Jason Low指出，目前各大廠將智慧音箱的發展，著重在智慧助理的開發上，希望透過多模式互動（Multimodal user interaction），讓智慧音箱連接至顯示器、鏡頭和感應器等多種裝置，進而與使用者產生更多互動，其中以Google的人工智慧技術Google Duplex最受矚目。