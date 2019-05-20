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因應美中大戰 四大代工廠展開全球布局

2019-05-20 22:05經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

隨著美中貿易戰持續升溫，廣達、和碩緯創與英業達四大代工廠，2019年展望，均以加強全球布局為主軸，來因應地緣政治的變化，以及貿易戰所帶來的風險，並聚焦技術創新，來推動企業的長期成長。

緯創將在2019年6月12日舉行股東會，英業達則在6月14日，廣達與和碩同步在6月21日舉行，隨著股東會日子接近，四大代工廠最近紛紛上傳致股東報告書，說明2019年的營運策略。

廣達董事長林百里表示，2019年，將持續推進智慧工廠「Q-Factory」建設，精進製造技術、提升自動化水準。同時，降低特定地區之過度集中依賴、規避可能升高稅務風險，並配合客戶需求，廣達調整全球戰略布局，以因應全球政經情勢的結構性變化。

林百里說，該公司聚焦「研發創新」與「製造升級」兩大方向。目前，除了已在台灣、中國大陸、美國、歐洲等地建立生產製造據點，近期並在華亞園區內擴充台灣製造產能，藉由鄰近研發總部的地域優勢，將研發與生產緊密結合，發揮即時量產的綜效，加速創新流程。

和碩董事長童子賢表示，隨著中美貿易紛爭情勢變化，和碩將配合客戶的需求進行全球布局，並加強垂直整合，將提供給客戶之附加價值最大化，提升獲利。

童子賢表示，將憑藉核心技術，持續發展三大產品及其應用領域。其中通訊產品，雖因整體產業趨向成熟，和碩仍維持一定的競爭力，透過適當的生產效能及成本控制管理，亦可穩定發展。

緯創董事長林憲銘則說，2019年，有鑑於地緣政治與全球貿易爭端，將助長經濟成長不確定性，對總體經營環境之影響已逐漸擴大，除在設計、生產和供應鏈上採取更彈性措施，以降低整體衝擊外，同時強化全球布局，以利因應貿易戰及風險管理。

2019年營運重點，林憲銘說，將從三大組織調整著手。其中在緯創科技方面，負責個人電腦等產品，將致力追求獲利，調整客戶與產品組合，並改善營運效率、提高產能利用率。

至於在緯創智能方面，專注智能聯網裝置與方案服務，以及專業代工，包括智能手持裝置、智能音箱、智能手機等產品之製造，將把其產品拓展至物聯網與智慧家庭。

英業達董事長卓桐華則表示，在產品技術方面，將持續投資ABCD5（人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據及5G），包含台灣人工智能應用研究中心，各地廠區資源整合，以及5G應用研發，全力朝新趨勢發展。

和碩緯創股東會

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