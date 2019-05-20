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華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

2019-05-20 21:01經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

謝金河表示，美國對中國輸美產品提高關稅讓台灣電子五哥首當其衝，又對華為出招衝擊華...
謝金河表示，美國對中國輸美產品提高關稅讓台灣電子五哥首當其衝，又對華為出招衝擊華為供應鏈，這兩棒打下去，對台灣茲事體大。 本報資料照片
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美中貿易戰持續升溫，最新消息是外電傳出Google全面取消與華為的軟硬體專利轉移與授權合作，財訊傳媒董事長謝金河表示，美國對中國輸美產品提高關稅讓台灣電子五哥首當其衝，又對華為出招衝擊華為供應鏈，這兩棒打下去，對台灣茲事體大，台灣的廠商一定要從中國跳出去，才有機會。

20日對華為顯然是相當困難的一天，從國際傳來的噩耗接二連三，先是《路透社》報導，指Google在美國商務部的禁令要求下，已全面取消與華為的軟硬體專利轉移與授權合作，勢將衝擊華為手機海外銷售市場；接下來，日經新聞報導，德國晶片製造商英飛凌（Infineon Technologies）已經暫停供貨給華為，而《彭博社》也報導，美國頂尖科技公司英特爾（intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（XILINX）和博通（BROADCOM）等晶片製造商，已經向員工發出內部指引，表示即時停止向中國華為供應晶片，直至另行通知。

對於Google全面取消與華為的軟硬體專利轉移與授權合作，謝金河認為，這件事不能小看，因為不管是2,000億美元或是3,250億美元中國輸美商品課稅一事，因涉及手機、筆電等產品，已經讓台灣電子五哥首當其衝，現在又有華為供應鏈衝擊，對台灣茲事體大，這可以從英飛凌、博通等晶片廠也宣布停止供應華為晶片看出，效應正在擴散。

對於Google取消對華為授權的影響性，謝金河說，要看華為簽的安卓授權時間有多長，短期內衝擊很大。

至於接下來的情勢發展，「就看美國怎麼弄你而已。」謝金河強調，華為多數的關鍵零組件都是來自美國，恐怕會有斷貨危機。

「現在中國的壓力很大。」謝金河看美中關係，認為除非中國受美國規範，不然美國動作不會停，因中國已經不是文革時代，必須接受國際規範。

一般認為，中國可透過賣美債、停止稀土出口等策略反制美國。不過，謝金河認為，中國賣美債沒用，因為馬上有人接走，而停止稀土出口的影響也有限。

他呼籲，台灣的廠商一定要從中國跳出來。對於美中貿戰的受惠國，他認為是越南，因越南公布第1季外國直接投資（FDI）高達108億美元，全年有機會上看500億美元，不可能不好。

華為謝金河Google

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