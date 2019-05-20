PTT創世神杜奕瑾 將進入中華電信當獨董

2019-05-20 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



電信龍頭中華電信找來有PTT創世神之稱，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾擔任獨董¾。 清大／提供 分享 facebook

電信龍頭中華電信獨董候選名單出爐，找來有PTT創世神之稱，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾擔任獨董，杜奕瑾成為中華電信董事會中的年輕一代的代表，也成為中華電信未來拚AI人工智慧的關鍵人物。

杜奕瑾畢業於台灣大學資訊系碩士，就學期間創辦批踢踢（PTT）實業坊創辦人，成為台灣最大BBS，PTT被視為是一個台灣社會的縮影，PTT上的人自稱為鄉民，至今仍是台灣使用人次最多的網路論壇之一，杜奕瑾也被鄉民稱為是「PTT創世神」。

杜奕瑾在台大就學期間就與蕃薯藤創辦人陳正然合作，將蕃薯藤轉型為入口網站，巧合的是陳正然是現任中華電信獨董，也名列下一任獨董候選人。

畢業後杜奕瑾進入美國聯邦政府衛生研究院，進行人類基因研究，後來進入微軟，參與儲存技術開發及大數據研究，2012年進入微軟人工智慧部門，並擔任亞太區首席研發總監，更打造微軟旗下被稱為全球第一個跨平台人工智慧助理。

2017年杜奕瑾回台創業，打造台灣人工智慧實驗室，他認為台灣掌握了發展人工智慧最核心的關鍵，就是軟體人才，因此回台，希望有更多軟體人才加入人工智慧產業，讓更多台灣軟體人才可以留在台灣，一起打拚。

杜奕瑾近年積極參加各種論壇，也致力於邀約海外優秀台灣人回台貢獻所長，他私下更曾開玩笑說，要在臉書上一直分享美食，希望靠台灣美食來吸引台灣海外人才回台。

而杜奕瑾在一次飯局上曾與中華電信時任總經理、現任董事長的謝繼茂及時任財務長、現任總經理的郭水義面對面交流，台灣人工智慧實驗室投入在人工智慧、語音辨識等技術，讓謝繼茂跟郭水義印象深刻。杜奕瑾未來加入中華電信董事會後，可望讓中華電信在人工智慧佈局上，往前邁進一大步。

中華電信獨董名單包含現任獨董暨AAMA台北搖籃計畫共同創辦人/校長顏漏有、現任獨董暨蕃薯藤創辦人陳正然、現任獨董暨法譽聯合律師事務所主持律師林玉芬、現任獨董暨清華大學電機工程學系系主任呂忠津及杜奕瑾。