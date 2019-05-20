華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



Google在美國商務部的禁令要求下，已全面取消與中國廠牌「華為」的軟硬體專利轉移與授權合作。 本報系資料庫 分享 facebook

美國商務部透過民間企業Google進一步緊鎖「華為包圍網」，萬寶投顧董事長朱成志評論，「這是美國的賴皮步，不是正常商業手段，沒人用那麼賤的招，也不是傳統美國總統會做的事。」他認為，這次對華為的衝擊性更甚以往，而他也觀察到中國內部在美國對華為施壓後，態度由軟變硬，恐將演變為國與國間的冷戰，不排除因伊朗問題變成熱戰。

《路透社》19日晚間報導，Google在美國商務部的禁令要求下，已全面取消與中國廠牌「華為」的軟硬體專利轉移與授權合作。即日起，華為手機將不再享有Android系統在開源版本以外的更新權限；未來推出的海外版手機，亦無法使用Google地圖、Google Drive、Google Play、Gmail、Youtube等專屬軟體的服務。

一般認為，儘管Google Apps的大部份服務，在中國境內都無法使用，因此對中國本地手機市場的影響相對較少；但在海外市場來說，Google的授權取消，卻將嚴重打擊Android華為機的國際競爭力。

朱成志表示，Google此舉將使華為下一代手機不再提供Google地圖等等軟體，這顯然是美國總統川普將美國企業當成國際爭戰的棋子，這項改變對華為手機內銷中國沒有影響，Google Apps的大部份服務，在中國境內都無法使用，但再外銷的海外市場將因Google授權取消而受影響，這將產生極大的干擾因素，因為有數萬個華為5G基地台已經建置。

「這是美國的賴皮步，因為5G技術輸給中國。」朱成志解釋，有別於4G，5G是全方位的電信解決方案，而華為明顯領先各國，如同三星，因為巨大，所有自己做從上到下的解決方案，而美國企業是分散的，主要是作平台，因此這次就用平台來卡華為，「影響比之前缺IC、缺半導體的影響更大；雖然中國也缺，但還有辦法處理。」

朱成志進一步說，美國用Google平台卡華為，歐洲國家也很掙扎，因為英國、西班牙、義大利等國都已決定採用華為5G設備。後續是否引發歐洲國家也起來抵制美國，不得而知。

就中方的態度，朱成志說，美國出招是希望迫使中國就範，但中國願不願意就範不得而知，因迄今中國都還講話，因為中國不像美國可以一個人說話就算，但相對於貿戰剛開始時，中國現在的態度是軟中帶硬，接下來，可能會愈來愈硬。

就5G的產業發展來說，朱成志認為，美國想拖累華為是因為美國自己也做不出來，目前除華為外，也僅有瑞典電信製造商愛立信（Ericsson）和芬蘭電信公司諾基亞（Nokia）有發展5G，而美國思科系統公司（Cisco）還輸掉一大截，「以此發展下去，中國可以在內部發展5G，形成全世界最大的5G市場，但其他世界（國家）該如何跟他（中國）搭？不知道。」

朱成志認為，中國若要反擊美國，只要一個東西端出來就可以，就是「稀土」。中國擁有全球95%稀土，而美國的國防、太空等航太高科技都需要用到稀土。

他認為，如果中國真的祭出稀土策略，中、美雙方將進入冷戰，但美國似乎快引爆在伊朗的地緣政治風險，若真的打起來，可能會像美蘇冷戰時代的韓戰、越戰，伊朗不會像過去美伊戰爭時的伊拉克毫無支援，而伊朗看到伊拉克前例，也一定會力拚到底，風險將擴散至整個中東地區，「全世界不安定，來自美國不按照世界規則。現在只能阿彌陀佛，希望中國要忍住。」

對於華為供應鏈的影響性，朱成志認為，目前因市場過度恐慌，產生不理性的超跌。

至於華為供應鏈個股是否出現超跌後反彈？朱成志說，很難講，難保美中兩國領導人在6月底G20見面後，雙方關係又大幅改善，一如去年底的驟變。因後續變化不得而知，投資人可以先觀察，也可以選避開風險，換股操作。