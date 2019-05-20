康寧SID豐收 新品Astra Glass客戶回響佳

2019-05-20 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



玻璃基板廠康寧日前於「2019美國SID顯示周（Display Week）」，主打新品Corning Astra Glass，以及四款玻璃產品，於展會中引起討論。台灣康寧總經理曾崇凱表示，此次「1+4」的產品組合，讓客戶印象深刻，新品Astra Glass獲得很多客戶正面回響，並索取樣品，技術已經準備好，有需求即可量產。

康寧針對中大尺寸高效能平板電腦、筆記型電腦與8K電視的沉浸式顯示技術，推出Corning Astra Glass，用於Oxide半導體製程。曾崇凱指出，康寧看準Oxide製程尚無特別產品，是第一家因應Oxide製程推出解決方案的廠商，對產品發展樂觀其成，客戶對這樣的特別設計，也感到相當興奮。

曾崇凱也說，Astra Glass已經經過客戶測試，驗證玻璃的設計，目前看來結果相當一致，已經有客戶產品接近量產階段，預期距離下單已經不遠，康寧已經隨時準備好量產。

此外，康寧展出的Lotus NXT Glass、AR顯示器解決方案、Iris Glass、以及Gorilla Glass等四款產品，在展會中同樣受到矚目。目前四款玻璃已經走入市面，如Gorilla Glass是超過45間代工生產（OEM）業者使用保護玻璃的首選，已用於超過60億具裝置；Iris Glass用於電視和顯示器，可讓裝置做到更輕薄，目前有多款電視和顯示器已在使用。

此外，應用於AR顯示器的解決方案，被討論度相當高，曾崇凱表示，AR裝置前面有塑膠板，容易影響裝置解析度、穿透率相對較不理想，而此款玻璃以高溫製程，利用玻璃高折射率，讓解析度和臨場感雙雙提升，並可減少塑膠用量，很多客人有興趣，有進一步詢問。