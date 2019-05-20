郭台銘：鴻海今年業績成長獲利增 有足夠能力應對貿易戰

2019-05-20 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘強調同事有絕對足夠的能力來應對美中貿易戰。 報系資料照／記者羅紹平攝影 分享 facebook

鴻海(2317)董事長郭台銘今(20)日強調，今年的業績不但不會衰退，還會成長，獲利還會增加，因為有了很多新的科技，其實比別人都提早布局，同事有絕對足夠的能力來應對美中貿易戰。

郭台銘拚國民黨總統初選，展開全台參訪行程，媒體詢問有關美中貿易戰後續，美國封殺華為等，鴻海的因應對策，他則是回應，「這個我想還是讓鴻海本身去回答，我現在已經讓我的同事來負責，他們更有能力，我那天也講過的，現在我們所有同事有絕對足夠的能力來應對」。

郭台銘進一步表示，今年的業績不但不會衰退，還會成長，獲利還會增加，因為有了很多新的科技，他強調，「我們其實比別人都提早布局，這些美中貿易戰爭，我們在一年前、兩年前就布局，所以大家看我們大陸布局是覺得不對的，結果發現到現在我們是對的」。

談到在台灣的投資，郭台銘說，現在已經開始要在台灣投資，在高雄要買水果也在高雄要做投資，現在也在看雲林，郭台銘坦言，「沒有錯，現在在考慮高雄跟雲林那個地方比較好」。

他指出 ，「如果說，高雄的市長不穩定，是要把投資擺在高雄還是擺在雲林」？郭台銘解釋，一定會加大台灣的投資，將來不是一個站在鴻海的立場投資，「我是希望台灣變成一個全世界科技的投資島，從這個角度來看，全世界所有高科技都會到台灣投資」。

媒體另外詢問，民調顯示，雖然在國民黨內的民調比韓國瑜低一些，但是如果代表參選，嬴面較大的看法；郭台銘表示，黨內是要有競爭，公平合理的競爭，最重要的是國民黨要能夠勝、中華民國要能夠勝，對付民進黨的蔡政府要讓她下台，這個比較重要。

他表示，民意的部分要兢兢業業去做，「這兩天在雲林，及先前在花東都把我的理想，一直跟年輕人來溝通，希望會慢慢讓大家了解，我是最適合帶領台灣拚經濟的人」。