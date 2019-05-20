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日月光造林有成 2.5萬小樹苗成長茁壯

2019-05-20 16:32經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

日月光集團 （3711）旗下日月光文教基金會二年前認養林務局屏東林區管理處轄內15公頃的國有林地造林，種下2萬5000多棵小樹苗，兩年多來，在林務人員專業照護下，小樹苗成長超乎預期，已進入需要修枝階段，成林指日可待。

日月光集團行政長兼日月光文教基金會執行長汪渡村表示，日月光文教基金會關心環保公益，認養國有林地造林，3年一期，今年邁入第3年，造林相當成功。明年，日月光文教基金會將繼續與林務局合作，認養其他國有林地，並且一直持續下去，為台灣環保、地球生態環境盡一分心力。

日月光文教基金會上周在屏東林管處及六龜工作站人員陪同下，再度來到高雄市桃源區小關山，勘查日月光認養的荖濃溪事業區102林班造林地，喜見這些經過寒冬焠鍊的小樹苗又長高了不少，許多苗木更已到了需要修枝的階段，林務人員取出隨身攜帶的工具一一修剪。

林管處人員表示，一般都是到了第二期（栽種第4至6年）才會修枝，但也會視苗木生長狀況，適時修剪。例如，現場有許多九芎，主幹直徑已達三、四公分，並出現成熟木的特性，亦即樹皮已逐漸剝落，呈現光滑狀，這時候就可以開始修枝，把多餘的小枝剪掉，把養分集中供應主幹，以利其向上成長茁壯，並提升木材之利用價值。林務人員補充說明，九芎因為枝幹光滑，又稱「猴不爬」，是頂級的薪炭材料。

一行人下午來到田寮區旗山事業區106林班認養造林地，與屏東林管處旗山工作站人員會合，由於剛下過雨，與月世界同屬泥岩惡地的林班地，區內小路濕滑寸步難行，但仍可見種下的樹苗，一株株昂首矗立在林區內。

工作站人員說，梅花鹿、山羊、山羌等動物危害樹苗的情況還是存在，動物還會呼朋引伴啃食苗木，林務人員日前就看到4隻梅花鹿集體在啃食、折枝，破壞小樹苗，可惜林務人員還來不及拍照存證，牠們一溜煙就跑得不見蹤影。林務人員最近已完成林地苗木的補植。

在小關山林地，也發現許多野生動物足跡，林務人員判斷是山豬覓食造成，林務人員說，山豬是雜食性動物，在林區內用牠的大獠牙及鼻子，翻挖土壤找昆蟲吃，較少會破壞苗木。

日月光文教基金會表示，106至108年共捐助320萬元，認養屏東林管處轄內高雄市桃源區小關山荖濃溪事業區第102林班，以及田寮區的旗山事業區第106林班共約15公頃國有林地，種下台灣櫸、九芎、無患子、光蠟樹、黃槿、白千層、苦楝、相思樹等苗木共 2萬5680棵，其中九芎、無患子、光蠟樹都是很好的蜜源植物。

林務局規畫，這些造林地未來可開放養蜂團體申請養蜂採蜜，林務人員表示，近年來平地蜜源植物減少，在國有林地栽植蜜源植物，並開放養蜂採蜜，正可以補平地蜜源之不足。

日月光文教基金會表示，認養屏東林管處國有林地的造林計畫今年底結束，目前基金會已和林務局多個林區管理處洽詢合作事宜，明年將持續認養林務局的國有林地造林，共同為守護台灣這塊土地而努力。

日月光認養國有林地

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