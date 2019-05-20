蔡總統挑富士康「12跳」說郭台銘 程天縱說出公道話

2019-05-20 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘遭總統蔡英文以富士康「跳樓事件」諷刺，富士康前副總裁程天縱跳出來說公道話，在臉書發文說明事件前因及處理過程，他表示，郭台銘帶著團隊經過足足100天的努力後，真的把跳樓和其他方法自殺的數字，停止在12，那段時間是郭董和經營團隊最痛苦的回憶；程天縱反問，如果郭董必須為12跳負責，蔡總統是否也應該自問，在她的政府領導之下，為什麼2017年會有3871個人想不開？

程天縱以「我來說說公道話」為題在個人臉書發文指出，退休離開鴻海7年了，一直堅守「不評論前東家」的原則，除非萬不得已，不會主動寫文章來解釋；但看到各大媒體報導，蔡總統在談到郭台銘的富士康集團時說到「台灣首富講這個話，說服力比較不強，郭董事長應思考，他的工廠內怎會有如此多年輕人想不開？」

程天縱表示，大家都知道蔡總統指的是2010年富士康在大陸發生的「跳樓事件」。在2009年11月至2010年10月，1年間發生12起跳樓事件，主要都在深圳龍華及觀瀾廠區；他說，這個不幸事件，根據郭董自己的說法，是鴻海成立37年所面臨最大的危機；由於自己深度參與這個危機處理，「我覺得我有必要出面說明」。

他指出，2009年11月，龍華廠區一位負責保管重要客戶手機樣機大陸工程師，把樣機遺失了，因此保安部門立即進行約談，沒想到這位工程師當天晚上就跳樓自殺身亡；事後調查出來是有人偷走樣機，與該名工程師無關。

程天縱說，郭董覺得「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，覺得負有道義責任，因此決定給予100萬元人民幣的撫恤金；不料，卻因此在2010過年後大舉招工時，形成一個大危機，而「我們都沒有察覺」。程天縱指出，在春節大招工之後，陸續出現員工跳樓自殺事件，死者家屬紛紛到龍華廠區抗議，要求巨額的撫恤金；經過媒體報導後，跳樓成了流行病。

5月底發生第7跳之後，郭董成立危機處理小組，取名「愛心平安工程」，由他本人擔任「總指揮」，且徵調我擔任「副總指揮」，動員全集團力量，防止再次發生；程天縱說，在經過足足100天的努力之後，富士康真的把跳樓和其他方法自殺的數字，停止在12。回想起來，那段時間是郭董事長和經營管理團隊最痛苦的回憶；當時許多醫療團隊、宗教團體和心理專家，都被請到總部來協助，除此之外，沒有人伸出援手，海峽兩岸只有看熱鬧的，郭董甚至還被台灣某些人稱為「台灣之恥」。

程天縱強調，事隔9年，蔡總統挑郭董心中之痛來諷刺他，是否不夠厚道？如果郭董必須要為這12跳負責的話，那麼2017年台灣有3871人自殺死亡，是否也應該由蔡總統來負責？蔡總統是否也應該自問，在她的政府領導之下，為什麼會有3871個人想不開？

程天縱表示，或許蔡總統並不了解這12跳的細節，也不了解台商在大陸打拼的辛苦，因此也不好批評她。「但是這也應了我一向的看法，海峽兩岸的命運，都握在那些最少去對岸，也最不了解對岸的少數人手裡」。