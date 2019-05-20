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陸面板大廠京東方董事長王東升宣布將交棒

2019-05-20 13:23聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸面板大廠、京東方科技集團股份有限公司（簡稱「京東方」）創辦人、董事長王東升宣布即將交棒。京東方20日發布董事會換屆選舉公告稱，王東升認為，京東方經營領導團隊代際交替時機已成熟，提請不再參與下一屆董事提名，希望京東方在新一屆董事會帶領下創造更偉大的成績。

目前外界一般預期，京東方下一任掌門人應為京東方現任副董事長、執行委員會主席、首席執行官（CEO）陳炎順。現年53歲的陳炎順，曾任教於重慶商學院，1993年加入京東方。王東升已於2016年5月將CEO一職交予陳炎順。

京東方本次換屆選舉提名自20日公告日起至27日，在董事會確定董事侯選人名單後，將提交股東大會審議。本屆換屆選舉股東大會預計在兩個月內召開。

公告稱，京東方在王東升帶領下，歷經26年市場化、國際化、專業化的創新轉型發展，已成為半導體顯示領域全球領先企業，並在智慧物聯、智慧醫工領域取得了快速突破，奠定了堅實基礎。

公告表示，為永葆京東方「人才輩出，基業長青」的創新力、創造力和生命力，早在2000年，王東升就提出「打造第二代，培育第三代」的人才梯隊建設構想。

王東升1993年帶領京東方前身、國營北京電子管廠2,600餘名員工共同出資，自籌人民幣650多萬元的種子資金，對北京電子管廠進行改制創立京東方，並出任公司董事長兼CEO。經過26年的發展，如今，京東方已成為足以威脅台韓的面板大廠。

京東方2018年營收達人民幣971.09億元，增長3.53%，淨利人民幣34.35億元，下降 54.61%。不過，根據市調機構群智諮詢早前發布的數據，今年第1季，京東方在LCD電視面板出貨量、出貨面積均已高居全球之冠，在高端的65、75吋面板市占同樣居世界第一。

此外，原為三星壟斷的OLED手機面板市場，京東方也正積極追趕中。今年第1季，京東方OLED手機面板全球市占達11%，居全球第二，僅次於三星的81%。反官去年，三星市占高達94%，京東方還不到2%。

京東方在OLED手機面板市占得以大幅躍進，與華為助攻有相當大的關係，華為Mate20、P30等多款熱銷手機都是採用京東方所生產的OLED面板。

大陸面板大廠、京東方創辦人、董事長王東升宣布即將交棒。（取自百度圖庫）
大陸面板大廠、京東方創辦人、董事長王東升宣布即將交棒。（取自百度圖庫）
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