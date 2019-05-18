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鴻海帶頭加薪解決低薪？郭台銘：贊成 但有買票嫌疑

2019-05-18 19:37經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今（18）日針對破解低薪，接受青年學子的提問。郭台銘表示，贊成集團帶頭加薪，不過現在採取行動恐有買票嫌疑。

郭台銘進一步表示，將在鴻海股東會前夕向大家報告自己的財產信託狀況，證明政治決策不受鴻海利益影響。

有意角逐國民黨內總統初選的鴻海集團創辦人郭台銘（中），今天在敦南誠品舉辦「郭董讓...
有意角逐國民黨內總統初選的鴻海集團創辦人郭台銘（中），今天在敦南誠品舉辦「郭董讓你問 青年世代一起來發聲！」活動，聆聽年輕人對未來的意見，會前他接受媒體記者聯訪，針對同婚、手機民調納初選等議題，一一進行回應。 記者許正宏／攝影
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鴻海股東會加薪郭台銘

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