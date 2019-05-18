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科技部率新創國家隊赴法國參展 首日簽入500美元訂單

2019-05-18 14:02聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

科技部政務次長許有進本月15日帶領台灣10家科技新創前進法國新創展Viva Tech 2019。台灣大學iTech團隊研發的精準定位解決方案，參展首日就獲法國TWNS HILL電動車廠高達500萬美元的訂單，深化台灣與歐洲市場的商機鏈結。

科技部表示，Viva Tech 為近年全球重要的科技指標展會活動之一，今年吸引了來自125個國家共9000家創業公司及1900位投資人與會，讓本次參展之科技部TTA（Taiwan Tech Arena）結合價創計畫、交大IAPS團隊等深獲各國高度關注。

許有進於開幕中表示，近年來，台灣政府與法國有共同的願景，都認為培育新創團隊將為經濟與大企業注入新的活力。為讓台灣連接到全球科技生態圈並創造新興產業，科技部去年成立TTA，專注於軟體、半導體和人工智慧等領域，讓TTA不僅支持國內人才將大學的研究成果商業化，並與台灣科技園區、創投和加速器合作，將國際人才和新創公司與台灣科技產業建立互利的夥伴關係。

許有進說，如今TTA每年培育超過100個創業團隊，其中約一半團隊來自海外，顯現台灣新創圈走向國際的決心。同時，透過本次赴法國參展，科技部透過參與CES、 VIVA TECH 以及多國國際大型展會，鏈接國外新創資源與投資，開拓多國產業領域別合作機會，並強化台灣在科技生態圈的重要地位。

駐法國台北代表處大使吳志中表示，法國是台灣第二大的科技合作夥伴，因此自蔡英文總統上任後，法國與台灣科技部有很多合作機會與交流。2年前，台灣與法國下訂14台空中巴士A350，並在去年加訂17台，而上週又買下了29台，不難看出台灣與法國間的深度合作關係。吳志中說，相信在新創界也是如此，期許台法兩國建起完整的新創生態圈，有更多的合作與交流。

科技部政務次長許有進本月15日帶領台灣10家科技新創前進法國新創展Viva Te...
科技部政務次長許有進本月15日帶領台灣10家科技新創前進法國新創展Viva Tech 2019。圖／科技部提供
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