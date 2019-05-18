科技部率新創國家隊赴法國參展 首日簽入500美元訂單

2019-05-18 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科技部政務次長許有進本月15日帶領台灣10家科技新創前進法國新創展Viva Tech 2019。台灣大學iTech團隊研發的精準定位解決方案，參展首日就獲法國TWNS HILL電動車廠高達500萬美元的訂單，深化台灣與歐洲市場的商機鏈結。

科技部表示，Viva Tech 為近年全球重要的科技指標展會活動之一，今年吸引了來自125個國家共9000家創業公司及1900位投資人與會，讓本次參展之科技部TTA（Taiwan Tech Arena）結合價創計畫、交大IAPS團隊等深獲各國高度關注。

許有進於開幕中表示，近年來，台灣政府與法國有共同的願景，都認為培育新創團隊將為經濟與大企業注入新的活力。為讓台灣連接到全球科技生態圈並創造新興產業，科技部去年成立TTA，專注於軟體、半導體和人工智慧等領域，讓TTA不僅支持國內人才將大學的研究成果商業化，並與台灣科技園區、創投和加速器合作，將國際人才和新創公司與台灣科技產業建立互利的夥伴關係。

許有進說，如今TTA每年培育超過100個創業團隊，其中約一半團隊來自海外，顯現台灣新創圈走向國際的決心。同時，透過本次赴法國參展，科技部透過參與CES、 VIVA TECH 以及多國國際大型展會，鏈接國外新創資源與投資，開拓多國產業領域別合作機會，並強化台灣在科技生態圈的重要地位。