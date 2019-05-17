受到華為衝擊？ 鴻海FII回應了

2019-05-17 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



日經新聞報導，華為的採購額中，鴻海旗下的富士康工業互聯網（FII）佔比重最高，達約10%；FII今（17日）晚發布聲明表示，媒體報導特定客戶的經營狀況與戰略方面的資訊，不便評論，FII在通信網路、雲服務與存儲設備市場，全球比重達30%至40%以上，市場競爭格局的變化，對FII影響非常有限。

日經新聞指出，FII主要幫華為組裝通訊機器等產品，占華為營收比重約一成。至於幫華為組裝智慧手機的鴻海集團旗下富智康（FIH Mobile）排第五，佔比重約3%。

FII今天發布聲明說，對於媒體報導特定客戶的經營狀況與戰略方面的資訊，我們不便評論。公司與現有主要客戶，都有著長期合作的穩定關係，會全力支持既有客戶的業務發展。同時，FII也是一家產業鏈垂直布局與高度國際化的公司。

FII說，在具體的產品細分市場，FII和多家居於全球市場領先地位的大品牌商合作。目前，在通信網絡設備和雲服務，以及存儲設備市場，「我們的全球市場比重分別達到30%及40%以上」，所以，細分市場競爭格局的變化及客戶間競爭地位的變動，對FII的整體業務量影響非常有限。

第三，FII說，5G是今、明兩年FII重點布局的戰略業務，我們會持續加大研發及市場拓展的投入。目前該公司關於5G產品的生產能力已經建置完成，做好了迎接5G網路，陸續在全球進行布建的準備。

最後，FII指出，面對目前複雜多變的國際產業環境和經濟形勢，FII未來將在穩固現有主要客戶合作關係的前提下，不斷提高產品質量和服務水準；同時加大全球市場開拓力度，整合客戶資源，優化客戶集中度，繼續推動客戶結構多元化與產業鏈布局全球化，增強自身的抗風險能力，將單一客戶業務波動，對公司經營層面的影響降至最低，為股東帶來更加豐厚的回報。