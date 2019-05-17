聯強攜大疆攻戶外商機 引進Osmo Action全方位運動相機

2019-05-17 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



聯強國際今天宣布引進民用無人機及創新影像技術領導者大疆創新（DJI）推出的全方位運動相機「Osmo Action」，搶攻戶外運動及影片拍攝商機，將於6月中在台上市，主打高性價比，價格約為國際主流對手的七成五，且自帶防水功能。

聯強國際表示，「Osmo Action」，配備前後雙彩色螢幕與完全防水功能，其堅固機身與卓越的影像穩定效能，將成為愛好運動及戶外活動的消費者的最佳夥伴，無論是狂風暴雨、高速瞬間或是水下36英呎，均能完整留下精彩實境。

DJI繼2018年底推出引發搶購盛況的「Osmo Pocket」之後，再度推出新的殺手級產品「Osmo Action」，以配備雙螢幕首創運動相機先河，可滿足前拍、後拍不同角度需求，同時具備4K畫質、創新電子增穩技術，提供高畫質影像品質。

值得注意的是，「Osmo Action」並以可承受1.5米掉落、水下36英呎與攝氏零下10度拍攝，突破現行手機、相機以及攝影機功能的極限，滿足全方位需求，堪稱新一代智能影像產品的代表作。

聯強國際表示，DJI以無人機的穩定攝影技術以及智能影像處理為全球消費者稱道，其產品延伸至手持式影像裝置，連續推出「Osmo Pocket」以及「Osmo Action」均叫好又叫座，新推出的「Osmo Action」不僅採用高規格功能，更具高性價比優勢，預計在台零售價為新台幣12,000元，在正式上市前，就引發玩家級消費者以及影像重度使用者的部落客高度關注。

聯強表示，這次延續與DJI長期的合作夥伴關係，提供完整高科技產品通路以及維修服務，深獲原廠以及消費者信賴，也獲得DJI授權在台代理產品銷售及維修服務提供，此次「Osmo Action」新品上市，聯強將率先引進，預計6月中可望在全台聯強經銷通路正式開賣。

「Osmo Action」尺寸65*41*34mm，重量124g，電池可拆卸，單機連續錄製 4K/60fps 影片（開啟 RockSteady 增穩功能）可達63分鐘。搭載1/2.3英吋傳感器，最高可以拍攝 100Mbps 的 4K/60fps 影片及 1200萬像素照片，捕捉具有驚艷細節的高畫質影像。