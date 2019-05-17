華碩正式推出zenphone 6

2019-05-17 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



電腦品牌廠華碩在西班牙舉辦旗艦型手機ZenFone 6新品發表會，由董事長施崇棠領軍，此手機主打無瀏海邊框與翻轉式鏡頭等創新設計，鎖定專家用戶（Power User）市場。

在售價方面，共有三個價位，包括499、559、599歐元（約新台幣1.74萬、1.95萬以及2.09萬）。華碩指出，ZenFone 6即日起全球各國接力開賣，台灣市場將在下週三（22日）發表。由於這是華碩去年歷經手機部門改組後推出的旗艦型產品，更是備受市場矚目。

華碩指出，ZenFone 6幾項創新設計，包括配備翻轉式相機，並以先進的液態金屬（非晶形合金）製成，比不鏽鋼材質輕20%，強度卻為其4倍，重要的是還可一次解決螢幕「瀏海」，以及前鏡頭解析度偏低的兩個問題，配備6.4吋NanoEdge窄邊框全螢幕，擁有 92%超高螢幕佔比，同時覆蓋康寧第六代Gorilla 強化玻璃。鏡頭模組包含一個採用最新4800萬畫素Sony IMX586感光元件的主鏡頭以及一個1300萬畫素的超廣角鏡頭，規格大升級。

此外，ZenFone 6採用Qualcomm Snapdragon 855行動運算平台，帶來極致效能，加上可連續使用超過2天的5000mAh的大電力續航，更意味著行動攝影新時代正式到來。

施崇棠表示，ZenFone 6誕生過程中，面臨業界的四大挑戰—「螢幕」、「相機」、「電力」與「效能」，但團隊仍逐一克服，開創出最佳解決方案，為消費者帶來最佳體驗。