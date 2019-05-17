夏普 在馬來西亞拓展智能教育解決方案

2019-05-17 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



夏普馬來西亞分公司今（17）日表示，該公司近期參與馬來西亞第二大城檳城舉辦的FES GURU 2019展示Smart Education產品和解決方案，展出期間夏普展會智能互動教室，獲得馬來西亞首相馬哈迪 (Dr. Tun Mahathir Mohamad) 以及教育部長馬智禮 (Dr. Maszlee Malik) 親臨，首相於夏普員工呈上1976年首相參訪夏普工廠的照片上親筆簽名。

在展會上，夏普展示了多元的解決方案，產品包括互動顯示器、筆記本電腦和POS系統，解決方案包含智能教育、智能辦公和智能零售。此外，還展出了適合辦公和教育環境的商用產品。

夏普的智能教育解決方案包括互動式白板和有趣並富有教育意義的內容，讓老師們以吸引人的方式呈現課程，幫助提高學生的記憶力和興趣。如此的數位教學方式有益於視覺、聽覺、閱讀、寫作的共進。