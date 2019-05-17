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友達參展美國SID 獲最佳大型展位獎

2019-05-17 15:05經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達（2409）參與「2019 美國SID顯示周（Display Week）」，展出導入Mini LED背光技術系列產品，以及全球首款全螢幕光學內嵌式指紋掃描LTPS智慧手機面板等新品，吸引外界目光。友達今（17）日捎來來自美國的好消息，其在本屆展覽獲得肯定，獲得最佳人氣獎中的「最佳大型展位獎」。

友達指出，該獎項SID國際資訊顯示學會於2019 SID顯示周，由與會全體參觀者進行評選，以表揚現場整體表現最出眾的新產品和技術。友達以多項技術所展示的整體卓越表現，贏得全場人士青睞，憑藉深厚的研發能力再次於國際獎項中大放異彩。

友達近年積極布局價值轉型，不斷精進其技術含量，本屆展會大秀尖端面板技術，展出包括2.9吋到32吋Mini LED面板產品，涵蓋包括電競、VR、專業應用等新品；另還有全球首款「全螢幕光學內嵌式指紋掃描」LTPS智慧手機面板、15.6吋金屬線柵偏光片鏡面顯示器等產品。

友達表示，展會中不少與會者對產品深感興趣，包括手機；較一般鏡面顯示器達兩倍穿透率的15.6吋金屬線柵偏光片鏡面顯示器；Mini LED系列面板等產品，皆受關注；其中，採用主動式矩陣電路驅動Mini LED、應用於VR頭戴式顯示器的2.9吋LTPS面板，引起不少人的好奇心，展會中被討論度相當高。

友達此款2.9吋LTPS面板，具備3456 x 3456高解析，以及1,688 PPI超精細畫質，運用主動式矩陣電路驅動Mini LED背光模組設計，可達到2,304個調光分區。

另，PMOLED廠錸寶（8104）攜手甫締結合作的錼創科技，在SID展會中首度展出其1.25吋Micro LED產品，引起外界關注，錸寶表示，客戶反映優於預期。錸寶進攻Micro LED市場，據悉，目前已得到兩家美系一線大廠青睞，最快下半年量產，2020年可望有首個新品發表上市。

友達參展2019美國SID顯示周，展示一系列面板產品，獲得高度關注。圖／友達提供
友達參展2019美國SID顯示周，展示一系列面板產品，獲得高度關注。圖／友達提供
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友達於2019美國SID顯示周展位。圖／友達提供
友達於2019美國SID顯示周展位。圖／友達提供
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友達參展2019美國SID顯示周，獲得「最佳大型展位獎」，友達技術長廖唯倫代表領...
友達參展2019美國SID顯示周，獲得「最佳大型展位獎」，友達技術長廖唯倫代表領獎。圖／友達提供
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