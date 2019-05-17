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樂天「Rakuten樂分紅」 讓社群成業外收入

2019-05-17 13:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

看準媒體與人人網紅時代來臨，日商樂天市場於今年3月宣布「Rakuten樂分紅」服務在台灣正式上線，主打可透過所有社群平台分享專屬連結，即可賺取現金回饋。樂天指出，樂分紅服務成功讓超過上千名會員獲得業外收入，進一步發現目前樂天會員中曾創下單月收入突破1萬5,000元，相當於讓會員網路生活圈變現。

樂天看準Z世代的消費新勢力，自5月13日至5月31日止，每筆分紅樂天再補貼2%回饋，最高可獲得22%回饋分紅，開發自己新的「社群財」，將是消費者不可不知的購物新趨勢。

樂天進一步指出，5月底前樂天會員可透過「Rakuten樂分紅」平台獲得專屬分紅網址，再透過自己的各式社群分享樂天Kobo電子書分紅網址並推薦好書，好友透過分享網址進入樂天Kobo電子書平台並完成訂單，分享者就可以賺取好友結帳金額的12%分紅獎勵。

資策會（MIC）報告顯示，有80%消費者會透過個人化社群尋找購物資訊，伴隨網路與社群媒體成長的Z世代，偏向以社群媒體作為採購決策，每個人的生活經驗與獨到的購物偏好，讓網路影響力成為增加收入機會，相對創造出消費反利的服務模式，以獎勵機制的創新服務更能有效提高樂天會員的「黏著度」。

樂天表示，會員透過選取指定商品後，並於社群平台進行推薦連結分享，社群成員僅需點擊推薦連結後成立訂單，即可獲得分紅報酬，累計分紅滿300元便可以兌換點數，滿1,000元更可以直接兌現。

樂天自今年5月初起將「Rakuten樂分紅」服務，再度延伸服務至樂天集團事業體樂天Kobo電子書，在行動與內容至上的無紙化時代，致力創造出獨特的購物娛樂體驗，未來持續透過樂天點數結合各項服務，將消費者推廣到其他事業體中。

樂天即日起至5月31日止，每筆分紅樂天再補貼2％回饋，最高可獲得22％回饋分紅。...
樂天即日起至5月31日止，每筆分紅樂天再補貼2％回饋，最高可獲得22％回饋分紅。圖／樂天提供
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樂天推出樂分紅新服務，創輕鬆造業外收入非夢事。圖／樂天提供
樂天推出樂分紅新服務，創輕鬆造業外收入非夢事。圖／樂天提供
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