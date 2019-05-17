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勵進研究船首航 勾勒南海4000公尺傳奇海山

2019-05-17 14:35中央社 台北17日電

勵進研究船。本報資料照片
勵進研究船。本報資料照片
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勵進研究船4月2日完成首航任務，得到2項南海地質科學上的大突破，不僅清楚顯示在南海海洋地殼上存在V字型或島鏈型的海底火山，也首次清晰描繪出南海中部有高達4000公尺高的傳奇海山。

科技部今天舉辦「勵進研究船」科學首航成果發表會，科技部長陳良基表示，這次從高空、海平面到水底下，成果相當豐碩，未來鼓勵更多團隊提出更好的科研計畫，讓研究船發揮效能。

中央大學地球科學系特聘教授許樹坤的團隊為了深入了解南海海盆的形成與演化，與可能伴隨而來的大地震海嘯等天然災害，以勵進研究船的「多音束聲納」搭配「長支距多頻道反射震測系統」進行調查，多音束聲納可以測繪海底地形，長支距多頻道反射震測系統則可繪製海床底下的地質構造。

研究團隊說明，這次研究得到2項南海地質科學上的突破，一是清楚顯示在南海海洋地殼上存在V字型或島鏈型的海底火山，暗示南海確有地幔柱存在的可能，且伴隨軟流圈向東或東南流動。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋說明，簡單來說，可以透過這項成果，理解南海的成長狀況到了哪裡，就像是一個小孩年齡持續增加，醫學上可以觀察生長板等各種特徵，了解其生長狀況。

第二，這次首航第一次清晰描繪出南海中部有高達4000公尺高的「傳奇海山」，同時透過底質剖面儀的結果顯示，傳奇海山及附近一些海山曾經有數次的山崩，並在山腳下的地層留下崩塌堆積層。

研究團隊解釋，這些崩塌堆積層暗示南海週遭曾有大規模的地震活動，引起山崩；由於南海周圍只有馬尼拉隱沒帶，因此這項發現代表馬尼拉隱沒帶過去曾發生過幾次大地震，也可能伴隨大海嘯發生，這樣的推論也與在南海週邊所發現過去海嘯的堆積層結果吻合。

王兆璋也說，過去外界只知道這邊「有東西」，但不清楚其完整樣貌，這次能夠清楚描繪，相當可貴，研究團隊目前傾向將傳奇海山稱為「勵進海山」或是「LEGEND海山」，希望未來有更多研究投入。

研究團隊歸納幾項重點成果與意義，除了「傳奇海山」山腳下的地層有崩塌堆積層，顯示馬尼拉隱沒帶過去曾發生幾次大地震，也可能伴隨大海嘯發生，南海周邊國家應更警覺；研究中也取得南海海盆中心線海面以上至20公里高空的氣溫、濕度、氣壓、風速、風向，以及海面下1800公尺水層溫度剖面近一個月的海空垂直剖面連續實際量測值，有助於改進南海週邊地區氣象預報的準確度。

這次研究船也透過水下遙控無人載具（ROV）採集到台灣西南海域天然氣水合物儲藏區的精準海床樣本，證實該處確實有大量天然氣水合物，未來可進一步研究開採的可能性。

南海是西太平洋最大的邊緣海，被東南亞各國包含台灣、菲律賓、印尼、汶萊、新加坡、馬來西亞、越南和中國所環繞，世界各國科學家都希望深入了解南海的自然資源、水文、地體構造和氣候等議題，因此勵進研究船首航規劃了南海海洋、大氣、地質等跨領域的科學議題，也獲得豐碩成果。

南海海嘯地震

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