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印度臺灣形象展開幕 奉茶串起臺印度情誼

2019-05-16 22:47聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

「2019年印度臺灣形象展」今起至18日二度於印度新德里國際會議展覽中心盛大登場，共計150家臺灣企業使用230個攤位參與展出，開幕典禮上外貿協會董事長黃志芳以臺灣及印度共同熱愛的「茶」文化為主題，為形象展開啟序幕，並由黃志芳及印度商工部 Shri Praveen Bonigala司長各以中文及印度語揮毫寫下奉茶字樣，象徵臺印度合作創造雙贏、連結友誼，巧思感動全場。

黃志芳致詞時提到前(2017)年來到印度時，路上車子爆胎，路邊商店的當地人端了一杯冷水來，雙方只有點頭和微笑，這杯水連結人與人的善意，也串起臺灣及印度共有的奉茶禮賓文化，臺灣形象展是臺印度雙方最佳的貿易平台更是連結友誼的平台，黃志芳最後引用印度莫迪總理的話：「印度是對未來的投資，在印度崛起的過程中，臺灣已準備成為最好的合作夥」。

我駐印度代表處田中光大使表示，臺灣及印度是天生的貿易夥伴，兩國貿易平衡 ，去年雙方貿易額達75億美元，是2000年的16倍，臺灣及印度已簽署了雙邊投資協定，將能幫助加速臺灣在印度的生意，而臺灣形象展內容包羅萬象：科技、文化、產業、觀光，可使印度朋友更全方面的認識臺灣。

經濟部國際貿易局副局長劉威廉致詞則提到，印度是世界的明星，投資印度Invest India設置Taiwan Plus為台商到印度投資提供服務，是雙方投資領域的重要里程碑，投資只是臺印度關係其中之一，今年續辦臺灣形象展，多角度增進雙方的經濟、友誼及夥伴關係。

印度貿易推廣組織（ITPO）Executive Director Deepak Kumar表示，印度政府及國會都很高興臺灣能在印度成長及邁向成功的道路上成為共同前進的夥伴，臺灣形象展是象徵雙方人民連結、富有意義的活動。

印度商工總會(FICCI)代表Manish Singhal表示，在印度的Act East政策中，臺灣對印度來說有重要的地位，並提到臺灣除了有知名的ICT製造實力，也應用在綠色產業中，如台北101就是世界最高的綠色建築，除了電子製造業以外，在綠色及環境永續面，印度也能向臺灣學習。

印度商工部 Shri Praveen Bonigala司長致詞時表示，很高興能迎來第二屆印度臺灣形象展，除了展覽的內容以外，展中辦理的三個活動－「臺印醫療合作論壇」、「空氣品質管理與污染控制論壇」及「智慧生活與交通科技分享會」都很符合當今印度的需要，呼籲臺灣投資人可以關注印度的醫療產業，臺灣及印度很適合在醫療產業共同合作打造新的未來。

本次展覽以智慧城市、智慧醫療、內需消費、農業科技、綠能科技、文化觀光教育6大主軸，臺灣在醫療科技、綠色科技、資通訊等產業有技術及產品，印度則有市場及需求，貿協表示，雙方的合作會是最佳的選擇。

奉茶為臺灣及印度共有的禮賓文化，2019年印度臺灣形象展以茶為主題串聯雙邊夥伴關...
奉茶為臺灣及印度共有的禮賓文化，2019年印度臺灣形象展以茶為主題串聯雙邊夥伴關係。貿協提供
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2019年印度臺灣形象展以奉茶文化傳達台印共好的精神，貴賓於開幕式合影。貿協提供
2019年印度臺灣形象展以奉茶文化傳達台印共好的精神，貴賓於開幕式合影。貿協提供
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外貿協會黃志芳董事長及印度商工部 Shri Praveen Bonigala司長...
外貿協會黃志芳董事長及印度商工部 Shri Praveen Bonigala司長各以中文及印度語揮毫寫下茶字，傳達兩國共好的精神。貿協提供
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印度黃志芳觀光

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