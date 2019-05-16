親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

鴻海誰接班？ 郭台銘：不會是專業經理人制

2019-05-16 22:32經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（16）日在「以智慧創新打造台東新未來 郭董與中小企業座談中」提到接班議題，他說「不會是專業經理人制。是新的商業模式。」

郭台銘說，「身為鴻海董事長與創辦人我應該辭掉，但現在因為鴻海6月21日開股東會才能通過這流程，但幾個大客戶都了解，很多人都說沒有郭台銘的鴻海會怎樣，就跟過去很多人說沒有蔣中正蔣經國的台灣會怎樣？我想，一件事情沒誰不可。現在美中貿易戰我根本完全不管他們處理，完全是分權分立，我會把公司完全交出去，今年股東大會我會把這事情說清楚。鴻海集團會有新的商業模式，不會是專業經理人制。是新的商業模式。」

郭台銘也說，「員工過去都在問我說要怎麼做？現在他們自己都是老闆。今天我會變得很厲害是因為員工遇到問題都不好好思考，跑來問我，一點困難都問老闆、變成我每天回去頭都抱著燒」，今天要改變、要讓員工真得負起責任來，「我和他們說，如果是我、你會怎麼做？做錯要負責，就讓員工真的是負起責任來，有的地方真的不錯，有的地方還在調整，是讓員工有更大機會，如果說我放手，公司在業績順風，他們就學不到東西，現在是全世界最大逆風放手、逆水行舟，不進則亡，所以我現在放手是對的時機。我也跟川普說中美大戰再打八年，因為潮水退了才知道誰在裸泳，這就是鍛鍊他們肌肉的時刻。」

鴻海董事長郭台銘。記者羅紹平／攝影
鴻海董事長郭台銘。記者羅紹平／攝影
分享

鴻海股東會蔣中正

相關新聞

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

能看懂、聽懂、回答你 全台7成AI客服大腦竟是這間老公司打造

2019-05-16 15:52

聯發科吃OPPO新機大單 6月出貨

2019-05-16 14:25

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

廣達擴大回台投資？ 林百里：多多益善

2019-05-16 13:20

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19

三星叫陣台積 全力衝刺3奈米

2019-05-16 01:05

三星叫陣 台積：有信心保持領先

2019-05-16 01:04

郭董加碼鴻海 半年3.8萬張

2019-05-16 01:04

APTT管理公司持股 賣了

2019-05-16 01:03

營運逆風 群創高層大減薪

2019-05-16 01:02

群創攜手陸廠 提供就地服務

2019-05-16 01:01

產業淘汰賽 考驗又來了

2019-05-16 01:01

美堵華為 台廠兩樣情

2019-05-16 00:59

NCC催生電信管理法

2019-05-16 00:02

Sony推出無線藍牙喇叭SRS-XB12

2019-05-15 19:05

宏達電拚VR市場 VIVE Pro Eye歐洲開賣

2019-05-15 17:12

明新科大攜矽格育AI人才 推半導體封測製造服務智慧化

2019-05-15 16:59

致敬傳奇詩人 台積電邀民眾傾聽《詩的聲音》

2019-05-15 16:57

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:22

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:20

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:42

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:32

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:25

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:50
看更多

熱門文章

點名3綠委沒常識 詹宏志：躲在政府的蟑螂到處喬事

2019-05-16 00:01

輪不到詹宏志發怒！徐世榮：請看A7區段徵收創下的記錄

2019-05-16 12:33

遭指是喬物流中心標案有力人士 陳其邁：不要亂抹黑

2019-05-16 00:29

物流園區案 中華郵政總座出面批：太多政治力介入

2019-05-16 14:53

冷眼集／如此官場現形記…如何拚經濟？

2019-05-16 00:11

中華郵政招租案 賀陳旦：未落實多元平台不應構成拔官理由

2019-05-16 19:08

營運逆風 群創高層大減薪

2019-05-16 01:02

物流園區風暴…中華郵政董座也被下台 政院讓PChome繼續訂約

2019-05-16 00:19

美中貿易戰升溫 謝金河：台灣底氣漸通、看到機會

2019-05-16 07:57

三星叫陣台積 全力衝刺3奈米

2019-05-16 01:05

要跟這種老闆 分紅是董事會8倍

2019-05-16 10:07

貿易戰線拉長 恐釀金融風暴

2019-05-16 00:26

交通部「鋼鐵人」王國材 回鍋暫代中華郵政董事長

2019-05-16 17:21

三星叫陣 台積：有信心保持領先

2019-05-16 01:04

被指介入物流園區招標 3綠委否認

2019-05-16 00:01

美堵華為 台廠兩樣情

2019-05-16 00:59

王文淵：台塑拚AI 對抗不景氣

2019-05-15 23:20

黃國昌問何時清蟑螂？ 網友：殺一個我，還有千萬個我

2019-05-16 13:10

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

2019-05-16 21:19

小小兵卡 辦了不刷恐多200元製卡費

2019-05-16 02:11

中華郵政物流區風暴持續燒 總經理陳憲着記者會說原委

2019-05-16 14:19

勸誘借錢買保單 顧立雄盯

2019-05-16 00:04

買這3種電器 6月起可減稅

2019-05-15 23:47

中信金改選 推四席獨董

2019-05-16 00:05

新的進不來、老的不敢退… 台灣面臨教師人力斷層

2019-05-16 12:16

台版迪士尼 變身產業專區

2019-05-16 00:04

中華郵政工會赴政院抗議 若無回應將2度抗爭甚至罷工

2019-05-16 17:22

到7-11門市領日圓現鈔 中信銀ATM開通10家

2019-05-16 16:56

產業淘汰賽 考驗又來了

2019-05-16 01:01

政院拍板 陸貨來台「洗產地」罰則提高十倍至300萬元

2019-05-16 11:25

魏健宏去職 交部官員抱屈

2019-05-16 00:07

美中貿易戰以來 財政部：已有5案「洗產地」

2019-05-16 11:58

金融業萬年獨董 從嚴管理

2019-05-16 00:05

關務署：大陸茶除普洱外均不得進口 否則將遭退運

2019-05-16 19:34

拔中華郵政董座惹工會喊罷工 行政院：不會收回成命

2019-05-16 12:10

郭董加碼鴻海 半年3.8萬張

2019-05-16 01:04

陳其邁介入協調？王國材：從來沒有找過我

2019-05-16 00:03

與郵政工會會談 王國材：沒有弊案，只是政策目標不符

2019-05-16 20:41

長榮空服員端午不罷工 24日重啟協商

2019-05-16 11:24

IKEA新店店今開幕 斥資10億打造捷運共構店

2019-05-16 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top