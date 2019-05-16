鴻海誰接班？ 郭台銘：不會是專業經理人制

2019-05-16 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今（16）日在「以智慧創新打造台東新未來 郭董與中小企業座談中」提到接班議題，他說「不會是專業經理人制。是新的商業模式。」

郭台銘說，「身為鴻海董事長與創辦人我應該辭掉，但現在因為鴻海6月21日開股東會才能通過這流程，但幾個大客戶都了解，很多人都說沒有郭台銘的鴻海會怎樣，就跟過去很多人說沒有蔣中正蔣經國的台灣會怎樣？我想，一件事情沒誰不可。現在美中貿易戰我根本完全不管他們處理，完全是分權分立，我會把公司完全交出去，今年股東大會我會把這事情說清楚。鴻海集團會有新的商業模式，不會是專業經理人制。是新的商業模式。」

郭台銘也說，「員工過去都在問我說要怎麼做？現在他們自己都是老闆。今天我會變得很厲害是因為員工遇到問題都不好好思考，跑來問我，一點困難都問老闆、變成我每天回去頭都抱著燒」，今天要改變、要讓員工真得負起責任來，「我和他們說，如果是我、你會怎麼做？做錯要負責，就讓員工真的是負起責任來，有的地方真的不錯，有的地方還在調整，是讓員工有更大機會，如果說我放手，公司在業績順風，他們就學不到東西，現在是全世界最大逆風放手、逆水行舟，不進則亡，所以我現在放手是對的時機。我也跟川普說中美大戰再打八年，因為潮水退了才知道誰在裸泳，這就是鍛鍊他們肌肉的時刻。」