郭台銘明日天母棒球場開球 將宣布持續推廣健康公益

2019-05-16 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。記者羅紹平／攝影 分享 facebook 鴻海(2317)科技集團董事長郭台銘明(17)日將到天母棒球場，擔任統一獅開球嘉賓，宣布持續推廣健康公益，以「健康全壘打」期勉國人重視健康並擁有健全的身心靈；亞太電今(16)日表示，活動現場將會展示健康ATM新功能，鼓勵民眾時時關心自身健康。

亞太電子公司富鴻網與永悅健康公司共同推出H2U健康ATM，結合鴻海科技集團資源，利用富鴻網IoT物聯智能管理平台串接人工智慧，結合永悅大數據平台暨個人化精準健康服務，亞太電說，這項服務執行以來已橫跨台灣本島19縣市，累計84萬使用人次，佈建範疇包含社區商店、藥妝醫材、金融業、醫療院所、校園、百貨商場、辦公場所等。

亞太電指出，這套共享式智慧健康整合應用服務，已邁入第2年，健康ATM服務功能再升級，除優化全省機台IoT網路傳輸速度及管理平台功能外，另在機台新增「手握式體脂計」、「壓力感測」兩項全新功能，藉由完成五項量測任務，可獲得血壓、心跳、體重、體脂、額溫、壓力感測等生理數值，資料串接健康管理平台後，可自行演算出12種相關生理數據，透過雲端存取個人歷史量測資料，民眾可隨時建立屬於個人的健康資料庫。